Dva roky jste působil v de facto vládním orgánu radnice – v Radě města. Co je pravdy na tom, co o jeho fungování řekl v rezignačním dopisu tehdejší končící člen Rady města Petr Bílavčík? S tímto dopisem jsem se částečně ztotožnil, byl to poslední díl skládačky, proč jsem se rozhodl dát šanci druhé straně, která, jak doufám, snad již po dvou letech otevřela oči.

Nezávislí principiálně podporovali tehdejší vládnoucí koalici s KDU-ČSL a ODS a byli její součástí? Proč jste toto uskupení po volbách před dvěma lety odmítl podpořit? Po volbách jsem čekal zhruba sedm až deset dní, zda se někdo ozve. Nakonec jsem se musel ozvat sám, a to už jim teklo do bot, protože tušili, že se něco děje.

Rozhodoval jste se vícekrát během těch dvou uplynulých let o opuštění řad tehdejší koalice?

Ano, začal jsem to zvažovat už půl roku po volbách. Vadila mi především touha mstít se lidem, kteří se nelíbili hlavně místostarostovi Ivanu Láskovi, a také jeho arogance při jednáních. Komunikace mezi radními nebyla téměř žádná, prostě předložili své návrhy a já jim to měl jen „odmávnout“. Pletli si mě se členy svých stran, kteří jen hlasovali, jak šéf řekl. Pokud jsme se snažili o nějakém tématu diskutovat, bylo nám řečeno, že tomu vlastně nerozumíme, nechceme změnu a oni to přece ví nejlépe. Vykrádání nápadů a vydávání za své osobní také nešlo přehlížet.

Kdy jste dospěl k definitivnímu rozhodnutí ukončit koaliční spolupráci s ANO v čele s Ivanem Láskou, VSK v čele s Ladislavem Kryštofem a Miroslavou Polákovou z Nezávislých?

Po zveřejnění dopisu pana Bílavčíka. Ale i kdyby jej nenapsal, byl jsem už rozhodnutý jednat.

Přeběhlík jako přeběhlík, tvrdí mnozí voliči. Jak vnímáte vy osobně rozdíl mezi povolebním přesunem Miroslavy Polákové na „druhou stranu barikády“ a mezi svým přestupem do týmu „opozičních soupeřů“?

Já v tom mám jasno, sice jsem nazýván Jidášem, ale na rozdíl od Jidáše, který to udělal za peníze, já to udělal z politického přesvědčení a s výhledem nového a lepšího vedení města než tomu bylo doposud.