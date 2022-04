To je už dvanáct let, cos hrála v Národním divadle Barunku v Babičce. Od pana Pitínského jsem tu historku slyšel několikrát, ale od tebe vlastně ne. Tak jak to tenkrát bylo?

Já jsem hlavně ráda, že ji poprvé slyším z druhé strany a mám z toho obrovskou radost. U mě o byla velká náhoda. Ono se to tenkrát sešlo s mými zkouškami na DAMU, kde si mě všimla dramaturgyně paní Darja Ulrychová, a ta to všechno spískala. Propojila nás pak s panem režisérem Pitínským, a ten nakonec svolil, že bych Barunkou mohla být já. Recitovala jsem mu tenkrát báseň a říkal, že když to zvládnu hlasitěji, že by to šlo. (smích)

Často jsi při té příležitosti vzpomínala na paní Chramostovou, která tenkrát hrála Babičku. Je pravda, že se k tobě chovala laskavě a mile, skoro jako vlastní babička?

Je to tak. Paní Chramostová byla velmi vstřícná a vtipná a moc si cením, že jsme se mohly setkat. Byla ke mně opravdu velice laskavá. Ale nebylo to výjimkou, všichni bardi z Národního divadla mě přijali s otevřenou náručí a byli velice vstřícní a pomáhali mi. Cítila jsem díky tomu, že nemám v zádech oči, které hledají chyby, ale naopak velkou oporu.

Tys v jednom rozhovoru prozradila, žes už od mala slýchávala, že jsi jako Barunka, jeden prastrýc ti tak prý i říkal a na DAMU jsi pro mnoho lidí byla malá Šafránková. Potkala ses vůbec někdy s paní Šafránkovou?

Bohužel jsme se nikdy nepotkaly a už se ani nepotkáme, je mi to moc líto. Objevily jsme se spolu v jednom filmu pana režiséra Menzela, ale na place jsme se nesetkaly. Pro mě paní Šafránková zůstane neskutečnou paní herečkou a velkým vzorem, ke kterému vzhlížím.

Tys byla, Evi, asi vzorná žačka, že?

Ano, nikdy jsem neměla potíže, nebo dvojky z chování, ale ne proto, že by mi nějak extrémně záleželo, abych byla za slušňáka, ale spíš jsem se k těm velkým průšvihům nedostala. Základní školu jsem prošla, pokud to tak můžu říct, úplně v pohodě, levou zadní. Já jsem si místo problémů spíš zpívala a recitovala, potom na hradišťském gymplu už to nebylo levou zadní pochopitelně, ale moc ráda nato vzpomínám.

Abychom to připomněli, ty ses narodila v Uherském Hradišti, pak jste se přestěhovali do Vlčnova, ale v Hradišti jsi studovala gymnázium. Bavily tě i takové ty předměty, kterým herci většinou nerozumí, jako matematika, fyzika, chemie?

Matematiku jsem nějakým způsobem zvládala, dokonce jsem ještě ve třeťáku uvažovala nad tím, že bych z ní maturovala, ale nakonec zvítězily humanitní předměty. Ale je pravda, že fyzice a chemii jsem neholdovala a nijak jsem v nich nevynikala, ba naopak, tady z těch předmětů jsem měla vůbec ty nejhorší známky, které jsem kdy měla. Ale gympl podporoval studenty v tom, co jim šlo, i když jsme samozřejmě museli splnit určité úkoly a vždycky jsme to nějak zvládli uhrát na tu trojku (smích).

Nemůžeme pominout ani dramatický kroužek na hradišťské Zušce, který vedli Standa a Hanka Nemravovi. Byla to užitečná příprava před studiem na DAMU?

Rozhodně. Pro mě byla zásadní a vlastně jediná. My jsme původně, když mi bylo patnáct, uvažovali nad tím, že bych šla na konzervatoř, ale díky mému přístupu k některým věcem jsem prošvihla přihlášku, takže bylo jasné, že konzervatoř nebude. Ale jsem za to ráda, protože jak se znám – nevím, jak bych v patnácti letech ustála velkou Prahu, i v devatenácti mi to dalo zabrat. S Hankou a se Standou jsme se na přijímačky připravovali opravdu zevrubně a hlavně díky nim to vyšlo. Nebýt jich, tak se divadlu nevěnuju a nemám vztah k literatuře a k poezii. Takže hlavní a velký dík patří jim.

Evi, kde se ten nápad, že se z tebe stane herečka, vlastně vzal? Byla to tedy zásluha manželů Nemravových, nebo to šlo tak nějak samo, protože jsi, jak jsi už vzpomněla, recitovala a zpívala jako malá?

My to máme v rodině. Moje maminka si při tehdejším povolání učitelky v mateřské škole, přidala DAMU a loutkoherectví, takže úplně prvotní, řekla bych genetický impulz pochází odtamtud. A maminka tenkrát vedla loutkářský kroužek na ZUŠce a Hanka se Standou jí říkali: „Ty máš doma tu mladší, co kdybys ji poslalado dramaťáku“ a asi nebylo zrovna nic lepšího na práci, než abych tam šla a jako v jediném kroužku jsem tam zůstala…

Tvými pedagogy na DAMU byla Eva Salzmanová a Alois Švehlík. Potkala ses pak s nimi i na divadle, nebo před kamerou? Ptám se proto, jestli je to najednou jiné. Jestli platí pořád ten vztah učitel – student, nebo jestli jste už pak byli čistě kolegové.

S panem Švehlíkem jsem se potkala na jevišti i před kamerou, ale pro mě zůstal pedagogem a starším kolegou, kterého si velmi vážím. Tak že bychom si říkali: „čau“, tak k tomu nikdy nedošlo a vlastně bych to ani neuměla, protože je to pro mě velká herecká autorita. A s paní Evou Salzmanovou jsme se pracovně nikdy nesetkaly, ale ta moje studijní zkušenost byla tak intenzivní a tak ráda na ni vzpomínám, že už jenom to bylo pro mě velkým zážitkem a myslím, že právě setkání s ní mě formovalo nejvíce a bylo jedním z nejzásadnějších.

Několikrát jsi v rozhovorech přiznala, že před premiérami v divadle trpíš strašnou trémou. Je to s věkem lepší?

Ne. Naopak bych řekla, že je to horší, ale nevím, čím to je, protože ta nervozita fakt stoupá. A říkala jsem si, že třeba by narození dcery mohlo s tou trémou trochu hýbnout, že bych se mohla vnitřně uklidnit.

A před kamerou, kde je narozdíl od divadla pár lidí ze štábu, ale zato pak výsledek vidí nesrovnatelně více lidí, trémou netrpíš?

Trpím.

Opravdu? Vždyť jsme spolu točili a vůbec jsem ten pocit neměl…

My jsme se potkali u projektu, který byl dlouhodobý (šlo o seriál Tv Prima Modrý kód, kde Eva Josefíková hrála lékařku a Josef Kubáník jejího kolegu – pozn. aut.), a to už je spíš rodina. Člověk zná to prostředí, zná kolegy, zná celý ten štáb a už se při práci cítí uvolněně. Ale když se ocitnu na place nového projektu, nebo mám někde roli intenzivního, krátkého natáčení se štábem, který neznám, nebo s neznámým režisérem, tak je to potom pro mě velká tréma.

Huštěnovice mají nejlepší web v kraji

A máš nějaký trik, jak na trému?

Bohužel ne. Zkrátka rozdýchat to, zakousnout se a spoléhat na to, že to nebude vidět.

Kdybych za tebou přišel a chtěl jako začínající herec rady, co bych měl umět? Co bys mně jako „učitelka“ doporučila?

To je pěkná otázka… Tak vzhledem k tomu, že já učitelka nejsem a pedagogické vzdělání, ani ambice nemám, tak bych nad tím musela déle přemýšlet. Ale co mně pomohlo – i když ono se to lehko říká, ale těžko dělá – uvolnit se, nestydět se. I když teď si s tou trémou trochu protiřečím. Ale ono je to jiné při procesu zkoušení a jiné při premiéře. Během zkoušení řádím, vymýšlím, dělám blbosti a moc mě to baví a pak na premiéře jsem zaťatá. Ale právě ta hravost, nebát se udělat chybu, zkoušet, to je velice důležité. A taky se mi u přijímaček vyplatilo, že jsem neměla zafixovaný způsob projevu.

Protože oni tam vždycky řeknou: „Dobrá, takto to máte naučené a teď nám to řekněte, jako servaná matka od čtyř dětí, která zrovna jede autobusem na dovolenou. Nebo jako tříletý chlapeček bez toho, aniž byste se pitvořili.“ Jde zkrátka o otevřenost k práci. A všem přeji, aby neměli trému, kterou já bohužel mám.

Ty ses, Evi, stala loni v květnu maminkou, narodila se ti krásná dcera Lota, tak teď se učíš úplně jiné věci, že? Jaké?

Je to taková ta rodičovská klasika. Ale vzhledem k tomu, že mám dvě neteře, které jsou už starší a mám i dost kamarádů, kteří už jsou též rodiči, tak to pro mě není úplně nové. Samozřejmě, že jiná je ta intenzita věnované pozornosti a velké lásky, ale takové ty běžné úkony, jak miminko držet, jak je přebalit, tak to jsem už uměla, to mě nepřekvapilo.

Kdybych chtěl holčičku povozit, tak kde tě teď najdu? Víc v Praze, nebo i tady u nás?

Momentálně v Praze, ale těším se, že se zase rozjedeme na Moravu za rodiči do Vlčnova a za kamarády a kamarádkami ze základní a střední školy, tak se na to moc těším.

Rozhovor si můžete poslechnout zde: https://rozhl.as/Kubanik

Už téměř rok uvádí Český rozhlas Zlín každou sobotu od 15.00 pořad Na pohovce Jožky Kubáníka, kam si moderátor a jinak též herec Slováckého divadla zve populární i méně známé osobnosti a vypráví si s nimi o zajímavých tématech.

Díky tomu si posluchači mohli užít například rozhovory s herečkami Ivou Janžurovou, Zuzanou Bydžovskou, Simonou Stašovou, na pomyslnou rozhlasovou pohovku ale usedl i úspěšný sportovec Tomáš Dvořák, populární psychiatr Radkin Honzák, herec Jiří Lábus, zpěvačka Marta Kubišová, ale také mnoho osobností z našeho regionu, ke kterým se v našem seriálu budeme pravidelně vracet. Záznamy pořadů Na pohovce Jožky Kubáníka je možné najít i ve všech podcastových aplikacích.

Eva Josefíková

Uherskohradišťská rodačka se narodila před 32 lety, po absolvování studia na gymnáziu v Uherském Hradišti byla přijata na DAMU, obor činoherního herectví. Je známá z mnoha divadelních projektů i z filmového plátna.

Diváci Evu Josefíkovou znají například z pohádek Korunní princ, Princezna a půl království, ale i ze snímků PIKO, Probudím se včera, Dívka za zrcadlem a dalších. Popularitu získala i v seriálech Kosmo, Modrý kód, Slunečná a dalších. Loni se stala maminkou dcery Loty.

Autor: Josef Kubáník