Nakonec však úspěšným nebyl, do Bruselu nezamíří a stal se druhým náhradníkem. Již více než 20 let působí jako diplomat na Ministerstvu zahraničních věcí. Absolvoval několik zahraničních misí, v letech 2017–2022 zastával post velvyslance ČR v Norsku s rozšířenou působností pro Island.

Volby do Evropského parlamentu, Ilustrační foto | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Vítězství ANO 2011 s 27,62 procenty hlasů nad koalicí SPOLU s 23,47 procenty hlasů. Tak dopadl v okrese Uherské Hradiště „europarlamentní souboj“ těchto dvou konkurenčních seskupení. S odstupem a 10,56 procenty skončila koalice STAČILO, v čele s komunisty. Starostové a osobnosti pro Evropu obdrželi na Slovácku 7,39 procent hlasů. SPD a Trikolóře dali voliči 5,96 procent hlasů a z těch, které do Evropského parlamentu voliči protlačili, jsou posledními Piráti, kteří v našem regionu obdrželi od voličů 4,67 procent hlasů.

Už popáté si Češi volili své zástupce do Evropského parlamentu. Volby se konaly první červnový týden, v Česku konkrétně v pátek 7. a sobotu 8. června. Jak eurovolby 2024 dopadly. Jaké nové europoslance si Češi zvolili. A samozřejmě rychlé a podrobné výsledky ihned po jejich zveřejnění. To je speciál Deníku Volby do evropského parlamentu 2024.