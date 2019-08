Na trhu by se vinné produkty mohly objevit do tří let.

„V tomto zajímavém projektu se setkávají tři specializace, a sice vinohradnictví a vinařské technologie s perfektní znalostí trhu s vínem, inovativní a tradiční biotechnologie a pak zkušenosti s pokročilou chemickou analýzou a druhotným využitím odpadních látek,“ prozradil Petr Konvalinka z Technologické agentury České republiky (TA ČR). Ta projekt podpořila více než devíti miliony korun. Cílem je nabídnou lidem nová vína s velmi nízkým procentem alkoholu.

„Během tří vinařských sezón bude výzkumný tým zkoumat vliv odrůdy, klima v daném roce, skladování a úpravu vinařských odpadů ve vztahu k obsahu antioxidantů a polyfenolů,“ vysvětlil Vít Paulíček z kunovické firmy EPS biotechnology. Cenné látky by měly být zakoncentrovány prostřednictvím extrakce a následně použity k obohacení vín bez alkoholu.

„Zároveň budeme testovat inovativní výrobu nízkoalkoholického vinného nápoje prostřednictvím kvasinek a mléčných bakterií,“ dodal Vít Paulíček k projektu, který by měl být dokončený závěrem roku 2021.

Přidanou hodnotou proti stávající nabídce nealkoholických vinných nápojů by měl být zvýšený obsah látek obecně prospěšných pro lidské zdraví, a to zejména z hlediska ochrany organismu před řadou stresových faktorů. Příznivé účinky samotného hroznu na zdraví zmínil i vinař František Jakubík ze Zlechova. Ten má s výrobou bezalkoholického vína bohaté zkušenosti, sám jej poprvé vyrobil už v roce 1984.

„Já něco takového zbožňuji. Doma tyto vína otvírám pro rodinu na Vánoce. Výroba je ale velmi náročná,“ prozradil František Jakubík, pro kterého má jeho unikátní výrobní proces obrovskou hodnotu.

„Technologii jsem neprozradil ani vlastnímu synovi, který se o to už pokoušel, ale nikdy se mu to nepodařilo. Já si to vezmu s sebou do hrobu,“ dodal vinař Jakubík.

Významný podíl minerálních látek v nízkoalkoholických vínech vyzdvihl také vedoucí Šlechtitelské stanice vinařské Zdeněk Habrovanský z Polešovic. Sám ale o výrobě podobných produktů neuvažuje.

„Dělat to nebudu. Je to jako byste si koupili v obchodě nanuk v papíru a slízali ho i s tím papírem. Víno má být s alkoholem,“ vyjádřil se Zdeněk Habrovanský. Novinkám ve vinném sortimentu není příliš nakloněný ani Radim Masařík, který vinaří v Blatnici pod Svatým Antonínkem.

„Mě to moc neoslovilo. Nerozumím té podstatě vyrábět něco, co víno připomíná. Smysl to možná má u obrovských vinařství, ale nebude to podle mě boom,“ okomentoval vinné nízkoalkoholické nápoje.