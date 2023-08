„Výsledky laboratorního testování nám vycházely velmi dobře. Proto jsme se rozhodli oslovit společnost Lesy České republiky, konkrétně Lesní správu Buchlovice a Lesní správu Strážnice, abychom mohli vyrobené hydrogely vyzkoušet přímo v praxi,“ uvedl ředitel Centra polymerních systémů a hlavní řešitel projektu profesor Vladimír Sedlařík.

V současné době se přitom jedná již o druhé vylepšení původní výsadby realizované v letech 2014 a 2015.

„Tentokrát byl ale poprvé za pomoci kolegů z Centra polymerních systémů při UTB ve Zlíně použit hydroabsorbent zlepšující ujímavost sázených dřevin a my doufáme, že právě syrovátkový hydrogel zvýší šanci na ujmutí těchto dřevin, které budeme pečlivě sledovat a současně kontrolovat jejich zdravotní stav,“ vysvětluje technik Lesní správy Buchlovice Lukáš Jankových.

Hydrogely vyvíjené v Centru polymerních systémů použili vědci také při výsadbě stovky sazenic dubů za účelem obnovy lesa v lokalitě Pískovny Bzenec, kde sušší klima a písčitá půda komplikují úspěšné zalesnění.

„Očekáváme, že syrovátkové hydrogely by mohly vytvořit vhodnější podmínky pro zakořenění a následný růst, a to díky své schopnosti poutat srážkovou vodu, kterou poté postupně uvolňují do půdy hlavně ke kořenovému systému rostlin v období sucha,“ poznamenala vědkyně z Centra polymerních systémů Silvie Duřpeková.

Na hodnocení vlivu hydrogelu ze syrovátky je ale podle mluvčího Lesů ČR Přemysla Šrámka ještě brzy.

„Jaro bylo velmi příznivé, co se týká počasí a srážek, a tak je možné, že se vliv hydrogelu nijak neprojeví. Odrůstání sazenic prověří extrémnější počasí letních měsíců. Na prezentaci a závěry výzkumu čekáme, závěry nelze přijímat dříve než po ukončení vegetačního období,“ řekl Přemysl Šrámek.

Nastavená spolupráce má podle jeho slov čistě výzkumný charakter a nelze ji hodnotit jako provozní spolupráci při obnově lesa, a to z důvodu, že podnik Lesy ČR, v této oblasti vysází v roce 2023 zhruba milion kusů sazenic dvaceti druhů lesních dřevin.

„Receptura hydrogelů je chráněna užitným vzorem a v současné době jednáme s průmyslovým partnerem, který má zájem náš produkt uvést na trh,“ dodal Vladimír Sedlařík. Výzkum probíhá za podpory Ministerstva zemědělství ČR a má být ukončen v letošním roce.

Hydrogely lze připravit v podobě prášku, krystalků, nebo granulí, které se aplikují do půdy před setbou rozmetáním či zaoráním do hloubky přibližně 20 cm.

Využití najde také v zahradnictví, či na vlastních zahrádkách při výsadbách sazenic zeleniny, květin nebo stromků, kdy se se malé množství přidá přímo ke kořenovému balu rostlin nebo smíchá s pěstebním substrátem, do kterého jsou následně rostliny vysazeny.

Dosavadní výsledky ukazují, že pomocí aplikace syrovátkového hydrogelu lze přispět ke zvýšení retenční kapacity půdy o 30 – 40 % a zadržení dešťové nebo závlahové vody v půdě až o 50 % déle v porovnání s půdou bez hydrogelu.