E-recepty podle některých lékařů šetří čas

Úsporou času jsou podle lékařů z Medical plus v Uherském Hradišti elektronické recepty. Vystavit jeden papírový trvá prý průměrně 30 vteřin, u elektronického je to asi polovina času.

Lékárna rozpozná lék třemi způsoby: podle čárového kódu, QR kódu nebo alfanumerického.Foto: Deník / Malušová Blanka

Doktoři zabývající se v metropoli Slovácka osteoporózou a revmatologií obslouží několik desítek tisíc pacientů za rok.

Systém používají už od srpna 2013 a i když mnoha doktorům se e-recepty nelíbí, oni s nimi mají jen ty nejlepší zkušenosti.

"V té době záleželo ještě na lékaři, jaký recept si zvolí. U nás ale byli všichni nakloněni e-receptům. Je to rychlejší a i levnější. Pacienti téměř žádnou změnu nepocítili a docela rychle si na to zvykli," nechal se slyšet za centrum Ivan Dokoupil s tím, že problémy za celou dobu by se dali spočítat na rukou.

Elektronické recepty mají podle jeho slov i další výhody, jedná se například o nižší možnost zneužití, protože recept jde použít jen jednou.

Pro chronicky nemocné pacienty je rovněž příjemné to, že nemusí k lékaři pokaždé chodit, ten jim ho může poslat buď na e-mail nebo formou sms. "Výhodou je i fakt, že si lékař může ověřit, zda si pacient lék vyzvedl," podotkl Ivan Dokoupil.

Elektronické recepty vypisují samozřejmě i lékaři v nemocnicích Zlínského kraje. Tam začalo vydávání bez větších problémů.

"Řešili jsme jen drobné technické problémy, které ale nijak zásadně neovlivnily fungování elektronických receptů,“ uvedl Marcel Pandadis, vedoucí lékárny v Uherskohradišťské nemocnici a dodal, že klienti lékáren zpočátku pocítí zpomalení při výdeji léků.

Příznivcem novinky je i hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek.

„Je to jednoduché pro pacienta, kterému lékař může poslat e-recept esemeskou. Pro řízení nemocnic to znamená zpřehlednění a kontrolu léků a finančních prostředků. Myslím, že v době počítačů se nelze takovému kroku bránit,“ zhodnotil Jiří Čunek.