E-recepty: nový byrokratický strašák?

Od ledna budou doktoři muset vydávat léky pouze prostřednictvím elektronického receptu. Vůči novince jsou ale lékaři v kraji skeptičtí. Podle nich je nefunkční a zatěžující.

Ilustrační foto.Foto: ČTK

Kritický je i krajský předseda Sdružení praktických lékařů Lubomír Nečas. „Potíž je v tom, že to je povinné. Někteří na to nejsou připravení, nemají na to dostatečně vybavené počítače, takže to bude problém. To, že elektronizujeme zdravotnictví, je v pořádku, ale na to, aby to bylo dáno povinně, to není dostatečně připravené,“ uvedl.

Miriam Ghariabyarová, působící jako praktická lékařka ve Zlíně, podotýká: „Nejsem si jistá, zda to bude skutečně fungovat, až se připojí všichni. Centrální úložiště nebude zvládat. Máme vše aktivované, zatím to funguje. Jsem ale proti zasílání receptů do sms či e-mailem. Myslím si, že to není zrovna bezpečné.“

Podle Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) se rozhodně nestihnou všichni k systému do konce roku připojit. Přesný počet lékařů ovšem nedokázal SÚKL specifikovat.

Svou zkušenost uvedl Jiří Argiriu, dětský a dorostový lékař ze Starého Města, který má ordinaci v Huštěnovicích. „Přinutili nás požádat o vstup do systému, ale od Státního ústavu pro kontrolu léčiv mi stále nedorazily přihlašovací údaje. Podle mě to ani nestihnou vydat, což by znamenalo, že od Nového roku nebudu moct pracovat na pohotovosti, jelikož nebudu mít hesla pro přihlášení do systému. Myslím si, že to minimálně na začátku nebude fungovat.“

Barbora Pátíková, praktická lékařka, Otrokovice: My jsme na elektronické recepty připraveni, funguje nám to. Zkušebně je už používám. Mám ale obavy z toho, jak to bude, až začnou elektronické recepty platit celoplošně, zda to bude zvládat centrální systém. Každopádně nejsem proti tomu. Ovšem starší lékaři nebo ti v odlehlých oblastech budou mít možná problém. Někteří na to zřejmě dojedou, bude to pro ně hodně náročné. V ordinacích, které otevírají třeba jen dvakrát do týdne, to bude problém.



Jiří Argiriu, dětský a dorostový lékař, Huštěnovice: Co jsem se bavil s kolegy, tak názory na e-recept jsou stejné – je to celé nesmysl. Přinese to jen starosti a pro pacienty, pro které se to údajně dělá, to nebude mít žádný efekt. Jedna pacientka už mi říkala, že někde čekala dvě hodiny, než jí recept vytiskli. Pro lékaře, kteří jsou pořád na jednom místě, jsou bez návštěv, bez služeb, bez poraden, to možná může mít význam. Ale pro nás obvoďáky je to naprosto nesmyslné. Už teď existují výjimky, protože s sebou na návštěvy nemůžu vozit tiskárnu a třeba se někde ani nepřipojím, takže tam budu vypisovat normální recepty.



Lenka Dúbravčíková, praktická lékařka, Holešov: Je to ušité horkou jehlou. Kdyby bylo na mně, tak bych s tím nesouhlasila, ale nic nenaděláme. Vše nám dají příkazem a prostě musíme poslouchat



Jiří Horký, praktický lékař, Napajedla: Nevadí mi to. Jednoho krásného dne musela přijít řada na elektronické recepty. Mluvilo se o tom už tolik let, měli jsme na to dost času. Za mě je to v pořádku.

Markéta Gernová, praktická lékařka, Hulín:Elektronický recept vydáváme už dávno, nemám s tím problém. Pro mě se nic nemění.



Roman Šoc, praktický lékař, Koryčany:Je špatně, že to bylo nařízeno povinně, navíc pod pokutou. Teď zrovna chci vyjet paní elektronický recept a počítač mi píše, že nebyla doručena odpověď k požadavku na doložení e-receptu. Takže to teď budu stejně tisknout tak, jak jsem byl zvyklý. Chodím na služby do nemocnice, kde jsem si to byl také zařídit – hodinu jsme kvůli tomu telefonovali, i soukromě jsem tomu obětoval spoustu času. Kdyby to alespoň ukázalo, co lidé berou za léky, ale takto to nefunguje. Je to jako s komunismem – dobrá myšlenka, ale provedení špatné.



Sylva Juříčková, praktická lékařka pro dospělé, Rožnov pod Radhoštěm: Klidně ať se zavedou, ale nepovinně. Je tam tolik nedodělků a nedomyšlených věcí, že je to velká zdržovačka. Někdy mi recept vyjede jako normální, někdy jako elektronický, takže dokud se budou používat oba, tak je to v pohodě. Až se bude moct používat jen jeden, bude to hodně zdržovat.



Karel Zvěřina, praktický lékař pro děti a dorost, Nový Hrozenkov: Pro nikoho to nebude významná pomoc. Mohlo by to třeba fungovat zároveňs klasickými recepty aspoň dva roky. Jsem jeden z mála, který si to chtěl sám vyřídit a není to nic jednoduchého. Dalo to zabrat. Řada starších lékařů nemá ani počítač. Operační systém vyjde draho. Vím i o paní doktorce, která říkala, že radši skončí. Personální situace v současné době není ideální, takže si myslím, že to ještě tímhle způsobem ztěžovat není šťastné.



Milena Chlebovská, praktická lékařka pro dospělé, Valašské Meziříčí: Pokud to funguje, tak mi to nevadí. Ale třeba dnes to asi zkouší víc lidí, takže nelze odeslat informace do centrálního úložiště, musíme volat správce sítě a zablokuje mi to počítač. Mám vážné obavy, že až to 1. ledna budou psát povinně všichni, tak se to zhroutí…