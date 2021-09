Burčák, víno, grilované prasátko, ale také vystoupení šermířské skupiny Malberg, folkloristů či šlapání hroznů v kádi bosýma nohama dívek.

Šlapání hroznových bobulí v Boršicích | Foto: Deník/Zdeněk Skalička

Na to i na další pestrý program završený koncertem kapely Kamelot, se mohou těšit návštěvníci boršického Dvora pod Starýma horama v sobotu 25. září od 10 hodin dopoledne. „Představte si to působivé kouzlo, když popíjíte opojný burčák, na pódiu se vám v kádi svíjí krásné dívky a svými obnaženýma nožkama šlapou hrozno, které šohaji právě přivezli z vinice. A co teprve, když si šohaj svou šlapačku přehodí přes rameno, to byste se divili, co se všechno se dá očíhnout,“ láká na akci její organizátor Petr Gottwald.