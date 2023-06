Trojboký a dva metry vysoký monument na betonovém podstavci vystupuje ze tří bodů z patinovaného bronzu ve smyslu svobody, rodiny a vlasti. Dál pokračuje vzhůru z onyxu, jenž se podobá zmučenému tělu, obepínán vypreparovanými texty posledních dopisů Milady Horákové z vězení.

Slavnostní odhalení dvoumetrového obelisku od Otmara Olivy, jenž vévodí knihovně Právnické fakulty UP v Olomouci. | Foto: Deník/Pavel Bohun

Na jeho vrcholu se tyčí český lev ze stříbra lámající mříž. Tak vypadá dominanta vstupního foyer předloni otevřené knihovny Milady Horákové Právnické fakulty Univerzity Palackého (PF UP) v Olomouci.

Obelisk tam slavnostně odhalili 27. června - v den památky obětí komunistického režimu - v den 73. výročí komunisty popravené české právničky, symbolu odvahy a boje proti bezpráví Milady Horákové.

Kromě autora monumentu, akademického sochaře Otmara Olivy, nechyběli u odhalení ani rektor Univerzity Palackého Martin Procházka, či děkan PF UP Václav Stehlík, jenž se osobně účastnil i lití částí plastiky ve Velehradských slévárnách. Kromě desítek dalších hostů, včetně Olivových kamarádů, kteří mu při odlévání v jeho slévárnách pomáhají, přišli také senátorka Miroslava Němcová nebo administrátor arcidiecéze olomoucké, biskup Josef Nuzík.

Umělecký rukopis i autentický životní příběh

Děkan Václav Stehlík připomněl, že Právnická fakulta Univerzity Palackého staví na hodnotách, jako je svoboda, demokracie a občanská společnost.

„Autorem díla je Otmar Oliva, osobnost, která byla komunistickým režimem perzekvována, stejně jako jeho rodina. Při hledání umělce, který by se do díla pustil, mě zaujal kromě uměleckého rukopisu i jeho životní příběh. Byla to pro mě záruka, že umělecké dílo nebude pouhým dalším dílem v řadě, ale že do něj bude přetaven i kus autentického příběhu jeho tvůrce,“ řekl Václav Stehlík.

Martin Kroupa z Post Bellum ukázal na příběhu Milady Horákové, co je to hrdinství.

„Je to překročení sebe sama. Ve chvíli, kdy se rozhodneme překročit svoji slabost, svoje bytí tady na zemi a jsme ho ochotni obětovat pro vyšší hodnoty. Teprve v tom se ukazuje lidství. A hrdinství je třeba připomínat proto, abychom nezapomněli, že jsme lidé,“ upozornil Martin Kroupa.