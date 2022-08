„Na pouť se věřící vydávali na poděkování svatému Cyrilu a Metoději, s prosbou, aby jejich dědictví opravdu žilo, za církev a vlast, rodiny, mládež, děti a nemocné, ale také na poděkování za překonání překážek s prosbou za další Boží ochranu a za mír,“ informoval P. Jan Peňáz, předseda Matice velehradské a 22 let iniciátor hvězdicové pěší pouti na Velehrad. Spolu s několika poutníky absolvoval od 16. května do 24. června 2000 cestu do Říma, při níž ušli 1178 kilometrů.

„Jsem hrdý na to, že jsem týden nesl své na hrudi velký dvojramenný kříž s bronzovou ozdobou, stejně jako mnohý z poutníků. Ti mladší si ozdobili svoji hruď buď malými či většími dřevěnými křížky. To podle toho, kolik pěších poutí už absolvovali,“ sdělil v cíli pěší pouti Antonín Pop (61) ze Znojemska. Dodal, že ve svých nohách má už tisíce kilometrů nejen z pěších poutí po naší vlasti, ale třeba také do Mariazell.

„Na Velehrad jsem dnes s pěšími poutníky přijela na kole. Bylo to už podesáté,“ svěřila se Lucie Mičovská

z Kunštátu. K proudu poutníků, který vycházel v pondělí z Vranova nad Dyjí, se cyklistka připojila v Blučině.

Na posledních devět kilometrů na posvátný Velehrad vykročili poutníci v sobotu ke kolébce křesťanství z Tupes, Boršic a Buchlovic.

„O prvním dnu pěší pouti, ale i tom jejím posledním nás k Velehradu provázel déšť. Mezi nimi vládlo příjemné počasí,“ svěřil se páter Peňáz.

U papežského kříže na nádvoří před bazilikou přivítal poutníky duchovní správce velehradské farnosti P. Josef Čunek. „Pěší pouť byla pro vás prosbou za vaši spásu, ale i poděkováním za přírodu, kterou vás k Velehradu provázel Pán Bůh,“ pronesl k poutníkům velehradský farář Josef Čunek.

Poté účastníci pěší pouti zamířili do baziliky, před jejíž oltář položili dřevěné křížky, s nimiž na Velehrad putovali, ale také kytičky polních květin, které natrhali při cestě do cíle pěší pouti. Ve velehradské bazilice obnovili poutníci své zasvěcení Pánu Bohu rukama Matky Boží.

„Při náročné poutní cestě jsme zažili ve vesnicích, jimiž jsme procházeli velkou duchovní a hmotnou pomoc dobrodinců. Děkujeme jim a vás, otče biskupe, prosím, abyste za ně a na ty úmysly, které nám svěřili, ale také za nás a naše zemřelé sloužil mši svatou,“ požádal P. Jan Peňáz emeritního pomocného biskupa olomouckého Josefa Hrdličku (80). Jeho biskupským heslem je Vox dixi amicos aneb Nazval jsem vás přáteli.

Dnes už svaly poutníků regenerují, puchýře a odřeniny na nohou se hojí a mozky těch pěších věřících ukládají do své databanky jen ty příjemné zážitky z pouti na Velehrad. Ta se příští rok půjde, opět dobrovolně.

Foto 4 až 4U: V CÍLI. Na nádvoří před bazilikou přivítal věřící poutníky, kteří ušlapali za týden desítky kilometrů, velehradský farář Josef Čunek.