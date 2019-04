Ocenění Za celoživotní přínos letectví převzal dlouholetý šéfpilot Aircraft Industries a člen Slováckého aeroklubu Kunovice Stanislav Sklenář, jehož profesní dráha je úzce spojena s kunovickým letectvím. Po řadu let byl také předsedou Slováckého aeroklubu Kunovice.

„Ocenění pana Sklenáře považujeme za velmi významné a zasloužené a jménem všech zaměstnanců panu Sklenáři upřímně gratulujeme,“ řekl Tomáš Novák, ředitel údržby letadel a letiště Aicraft Industries.

Čestné uznání zamířilo ke kolektivu techniků Leteckého muzea v Kunovicích vedenému Martinem Hrabcem za unikátní záchranu letadla TU-154M, které bylo určeno k sešrotování.

„Když jsme před pěti lety začínali svou první sezónu jako noví provozovatelé muzea, byli jsme na začátku a prakticky bez financí. Navíc jsme se pustili do tehdy nejistého projektu záchrany Tupolevu TU-154M. Byla to pro nás nejen výzva a jedinečná příležitost, ale také velké riziko. V tu dobu nikdo nemohl vědět, jak to vše zvládneme,“ řekl Martin Hrabec po převzetí ocenění z rukou Petra Dolínka, předsedy podvýboru pro letectví a vesmírný program.

„Bez obrovské vůle muzejního týmu, podpory od našich nejbližších a od lidí z řad veřejnosti, kteří projektu pomohli i finančně, bych mezi oceněnými nestál. Toto ocenění pro nás hodně znamená. Děkujeme všem, kteří nám na té nelehké cestě pomáhali. Mockrát díky,“ řekl ve svém děkovném proslovu jménem muzejního týmu jeho vedoucí.