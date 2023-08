GPS lokace:

49.1036828N, 17.3914453E

Kdy a kým byl postaven:

Na konci 30. let 20. století Antonínem a Marií Vrzalovými

Kdy a jakou zažil největší slávu:

Na konci 20. a začátkem 21. století, kdy v Olivově ateliéru a pak ve Velehradských slévárnách spatřily světlo světa desítky jeho sakrálních uměleckých děl.

Aktuální stav:

Část domu po rekonstrukci, průčelí je původní ve slohu pozdního funkcionalismu - je památkově chráněno.

„Původně zde stála fabrika rodičů mojí ženy. Proto je dům tak rozsáhlý. Po revoluci nám ho vrátili. Bydleli jsme tu se ženou a našimi šesti dětmi. Ty ale časem vyrostly a rozletěly se po světě. Dnes tu bydlíme s manželkou a jednu část obývá syn Ondřej s rodinou,“ popisuje výtvarník svou rozlehlou usedlost a přiznává, že dům vytápějí plynem a příležitostně i kachlovými kamny.

Z venčí je patrné, že je objekt postavený ve stylu pozdního funkcionalismu. Kvůli tomu je také průčelí památkově chráněno

„Původně to bylo slavné Vrzalovo řeznictví-uzenářství. To jim po osmačtyřicátém znárodnili. Do revoluce v roce 1989 tam fungovala pekárna. Tu potom děda pronajal jedné firmě, chtěl, aby pekařství pokračovalo, ale nájemci to nezvládli a zkrachovali,“ přiznává Otmar Oliva.

Budova v roce 2002 musela absolvovat generální opravu. Obnovit bylo třeba střechu, dodělat stropy v patře, vyměnit okna i topení, elektřinu, vykopat kanalizaci, která tam chyběla.

„Z kolně, kde bylo spousta místa, jsem vybudoval slévárnu a v půdním prostoru pod střechou nad garáží vznikl můj ateliér. S ním mi v letech 1981 – 1983 pomohli kamarádi. Jeho činnost jsme zahájili ilegální výstavou Show pro dva muže (pro Otmara Olivu a fotografa Tomáše Vážana pozn. red.) v roce 1983,“ uzavírá Otmar Oliva.

V menší části domu bydlí jeho syn Ondřej s rodinou, jenž si tu část budovy zadaptoval podle svých představ.

V ateliéru a ve slévárně domu spatřily v uplynulých 40 letech světlo světa desítky sakrálních uměleckých děl.

Potkat je lze po celé střední a západní Evropě nebo v Itálii či přímo ve Vatikánu, kde tvoří výzdobu Redemptoris Mater - kaple papeže Jana Pavla II.