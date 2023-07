Oslavy 80 let fotbalu v Drslavicích byly součástí oslav 650. výročí první písemné zmínky o obci. Osmdesátku o víkendu slavili také tamní hasiči.

Drslavice si připomněly 650 let první písemné zmínky o obci. Fotbalisté i hasiči tam slavili 80 let existence. | Foto: Radovan Chvíka

Dvoudenní program odstartoval v sobotu dopoledne slavnostní průvod, ve sportovním areálu se pak uskutečnila mše svatá s posvěcením hasičského praporu.

Po předání ocenění hasičům a fotbalistům následoval kulturní program. Návštěvníkům se předvedly děti z mateřské školy, dětský folklorní soubor Veleťánek a mužský pěvecký soubor z Hradčovic.

Po celou dobu k tanci a k poslechu hrála dechová hudba Hradčovjanka. Na slavnostní odpoledne přijal pozvání náměstek hejtmana Zlínského kraje Radek Doležel, senátor Patrik Kunčar, starostové obcí z farnosti Hradčovice a starostka obce Podolí a zástupci okresních sdružení hasičů a fotbalu.

K vidění byla také hasičské technika – historické stříkačky i moderní zásahová vozidla.

První den uzavřela taneční zábava se skupinou Reflexy originál.

V neděli byl na programu exhibiční zápas fotbalistů proti hasičům a křest knihy Drslavice v obrazech z historie do současnosti.

„Podle počtu lidí, kteří dorazili na hlavní program a večerní zábavu, hodnotím oslavy nadmíru dobře. Odhaduji, že tady bylo kolem pěti set lidí,“ pochvaloval si předseda fotbalového oddílu TJ Drslavice Jiří Barčík. Také drslavičtí fotbalisté přiložili ruku k dílu a vypomáhali s organizací. „Do akce se zapojila snad celá vesnice, a tak by to mělo být,“ dodal Barčík.

Hasiči vs. fotbalisté

Exhibiční duel s hasiči, který sehráli v rámci oslav výročí osmdesáti let od založení obou organizací, sice fotbalisté prohráli, přesto si významnou víkendovou událost nenechali pokazit.

„Zápas se hrál na polovinu hřiště, šest plus jedna. Zatímco hasiči nasadili mladé kluky, my jsme na ně vyrukovali se starými pány a podle toho to i dopadlo,“ upřesnil Jiří Barčík.

Oceněné drslavické fotbalové osobnosti:

Jiří Orlovský, Vladimír Beníček, Zdeněk Bulejka, Josef Šobáň, Ladislav Matyáš, Stanislav Chvíla, Josef Šrámek, Karel Orlovský, Stanislav Zálešák, Zdeněk Pijáček, Karel Hanák.

Klub z Uherskobrodska obnovil mužský tým teprve před třemi lety. Vlastní mládež nemá. I tak Drslavičtí pomýšleli na postup z nejnižší třídy do okresního přeboru. I když jako jediný dvakrát v sezoně porazili béčko Hluku, kvůli venkovním ztrátám skončili v okresní soutěži skupiny A až třetí s obrovskou patnáctibodovou ztrátou na vítěznou rezervu Spartaku.

„Měli jsme vizi a chtěli se posunout výš. Bohužel jaro nás nezastihlo v optimální formě, provázely nás zraněný,“ posteskl si Barčík.

„Většinou nám chybělo pět nebo šest hráčů, každý týden jsem sestavu z poloviny měnili, což nás hodně limitovalo. Někteří kluci nastupovali se sebezapřením,“ přidává.

Takže zatímco v domácím prostředí se Drslavičtí scházeli v hojném počtu a sbírali body, venku nastupovali v okleštěném složení a zbytečně ztráceli.Třetí místo ale nakonec není vůbec špatné. Nahoře chtějí hrát svěřenci trenéra Přemysla Přecechtěla i v dalším soutěžním ročníku.

Postupové cíle si ale nedávají. „Uvidíme po prvních pěti kolech, jak na tom budeme,“ uvedl Barčík.

Důležité bude udržet tým pohromadě. Otazník visí hlavně nad pokračováním střelce Miroslava Kobzinka. Nejlepší kanonýr soutěže totiž zvažuje konec kariéry.

„Snad ho ještě přemluvíme,“ doufá předseda klubu.

Pokračovat naopak bude další stěžejní muž, Libor Pilka. Drslavice, které nejvýše hrály I. B třídu, jinak shánějí posily po okolních obcích.

„Chceme mužstvo doplnit,“ přiznává Barčík. Tým se začne chystat na další sezonu v polovině července. Nový ročník odstartuje pohárovým duelem, pak přijdou na řadu mistrovské boje.