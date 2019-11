V sobotu si Drmolice na V. ročníku Kateřinského zpívání připravily pořad Ze života malého Slováčka, který představil Polešovice, jak na ně vzpomínal tamní rodák Jan Michal (9. 2. 1862 až 20. 5. 1925). Jako katolický kněz působil v Křišťanovicích a ve Dvorcích na Bruntálsku, odkud také převzal literární pseudonym Dvorecký.

„Autor několika spisů s náboženskou tematikou, vydal také dvě práce národopisné. První spis byl O svatém Mikuláši, ten druhý, asi pětačtyřicetistránkový s názvem Ze života malého Slováčka, byl malým literárním skvostem, který rodilý Polešovjan napsal v původním dolském nářečí,“ uvedl spisovatel Jiří Jilík, který si do pořadu Folklorní klub – Slovácká čítanka pozval na letošní 74. Mezinárodní folklorní festival ve Strážnici právě Drmolice z Polešovic.

„V době loňského zimního odpočívání a lenošení nás Drmolice moc potěšilo pozvání doktora Jiřího Jilíka do pořadu ve Strážnici, který nesl název Slovácká čítanka, v němž byla představena tvorba z našeho regionu. Ti, kteří neměli možnost přijet 29. června do Strážnice na premiéru zmíněného pořadu, měli jej možnost zhlédnout právě dnes, a to při Kateřinském zpívání,“ svěřila se Dobromila Krysová, která Drmolicím vládne bezmála dvacet let.

Protože kněz Jan Michal Dvorecký byl rodilý Polešovjan, napsal spis Ze života malého Slováčka v původním dolském nářečí, kterým se hovořilo v Tupesích, Kostelanech nad Moravou, Polešovicích, Boršicích či Nedakonicích. „Dnes z toho nářečí zůstala jen jednotlivá slova. Úsměvná je ale třeba citace: Strejčku, máte psejčka pod vozejčkem. Tetičky z Polešovic říkávaly, že byly ve Stříbrnicejch, Huštěnovicejch a Boršicejch.

Autor ale ve svém spisku vylíčil také vzpomínky na to, jak prožíval všechny svátky a události v rodině. Křtiny, svatby, pohřeb, chození do kostela a na poutě, ale třeba také, jak se v rodinách četlo a co se zpívalo,“ poučil spisovatel Jiří Jilík. Podotkl, že ve zmíněném spisku je obraz rodné vesnice kněze Jana Michala Dvoreckého ve II. polovině 19. století, jakým se může pochlubit málokterá dědina na Slovácku.

„V dnešním pořadu jsme se vrátili nejenom hudebními ukázkami, ale také čtenými úryvky textu Ze života malého Slováčka, které jsme do něj vybrali. Lidé se mohli pozorně zaposlouchat a vnímat malebnost našeho nářečí. Mohli se vrátit do doby našich předků a poslechnout si, jak spolu v polešovickém nářečí rozmlouvali,“ dala k dobrou Dobromila Krysová.

V pořadu se kromě Drmolic představil Polešovjánek, školní a hodová chasa, vinaři-pěvci z Polešovic, cimbálovka Vinár, čtením pohádky O kobylej hlavě herečka Slováckého divadla Pavlína Hejcmanová a úryvky ze spisku její kolega Vladimír Doskočil.