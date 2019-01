MISTŘICE, POPOVICE– Vlastníci stromů, které před časem v úseku mezi Mistřicemi a Popovicemi při úpravách okolí místního potoka bez povolení pokácela těžařská firma, se finančního vyrovnání nedočkají.

Po lesních dělnících zbyla spoušť. | Foto: Foto archiv

Jako náhradu škody dostali možnost získat pokácené kmeny. Informoval o tom Alois Martinec, odborný lesní správce, který měl zmapování škod na starosti.

„Finanční vyrovnání nebylo na místě, protože došlo pouze k menšímu zásahu do vlastnických práv majitelů pozemku. Tento způsob náhrady škody přichází v úvahu pouze v případě, že dojde k požáru lesa nebo k výraznému snížení zkamenění lesa,“ vysvětlil Alois Martinec.

Místo peněz dostali vlastníci stromů možnost si pokácené stromy odvézt. „Mně tam zlikvidovali tři stromy, dřevo jsem si vzal a použil pro svou potřebu. Nejednalo se o velkou škodu, proto jsem s penězi ani nepočítal,“ sdělil na adresu „snaživých“ těžařů František Potomák z Popovic.

Podle zástupce odboru životního prostředí těžaři dostali za povinnost vyrovnat své závazky nejen s majiteli pozemků. „Při práci rozjezdili terén a poškodili příjezdovou cestu. Pokud by závady ve stanoveném termínu nestihli odstranit, čekala by je nemalá pokuta. Pokud se týče zásahu do porostů, stihli vykácet čtyřicet kubíků dřeva, pak narazili na místního hajného, který jejich řádění učinil přítrž,“ podotkl František Bezděk z Odboru životního prostředí Městského úřadu v Uherském Hradišti.

Pro některé obyvatele Mistřic je dodnes pochybení těžařské firmy nepochopitelné. „Počínali si jako bezhlaví. Původně měli vykácet jen divoký porost v blízkosti potoka, v zápalu práce však zabrousili i na soukromé pozemky a káceli tam hlava nehlava. Když odjeli, zbyla po nich spoušť,“ připomněl Jiří Rudínský z Rudic.