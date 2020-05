Právě odtud v noci ze soboty na neděli zmizela pětimetrová a 60 kilogramů vážící krajta, domácí „mazlíček“ patřící Denise Petrášové a jejímu příteli.

„Někdo chová rybičky, někdo zase kočky nebo psy. My máme doma hady,“ vysvětlila mladá žena s tím, že jde o koníček na celý život.

Oknem prý uniknout nemohla

Možnost, že by samička krajty unikla oknem, vylučuje.

„Vůbec neotvíráme okna. Naši hadi mají určený prostor, dalo by se říci celý pokoj, kde je navíc máme v teráriu. Nechápeme, jak mohla uniknout,“ přiblížila Denisa.

Ona i její přítel se společně zajímají o hady, o které jejich chovatelé již nemají zájem.

„Tahle už neměla tolik vajíček, tak nám ji její chovatel prodal, ujali jsme se jí,“ vypráví dál chovatelka.

Zpráva o útěku albína krajty tmavé nenechala téměř nikoho klidným. Lidé z okolí baru to však berou většinou statečně. Dokonce si přejí, aby se had ke svým majitelům co nejrychleji a hlavně v pořádku vrátil.

„Snad nezmrzne a bude v pořádku. Byla by to škoda, kdyby uhynula,“ myslí si například servírky Nikoleta a Kateřina Strakošová ze sousedního baru.

Ani hosté dalšího občerstvení nemají z pětimetrového hada na svobodě obavy.

„Když poleze kolem, tak zvedneme telefon a zavoláme městskou policii. Blízko je voda a křoví, asi bude tam,“ reagovaly kamarádky Jitka a Irena.

Na hada nesahejte, varuje odborník

V případě, že lidé narazí na takového uprchlíka, doporučuje ihned volat strážníky i zlínský chovatel hadů a terarijních zvířat Martin Rokos.

„V žádném případě by lidé neměli na hada sahat a zkoušet jej odchytit. Je to zvíře, může se leknout. Nejde o agresivní ani jedovaté zvíře. Přesto by lidé měli, pokud na něj narazí v místnosti, ji opustit, zavřít dveře a volat strážníky,“ vysvětlil chovatel.

Jestliže lidé uvidí hada v přírodě, mají se podle Martina Rokose zachovat tak, aby ho nevylekali. Správný postup je mít hada na dohled a zavolat policejní hlídku.

Jak chovatel hadů připomněl, krajta se při svém útěku nejspíš snažila dostat do tepla.

„Zřejmě se přesunula do ventilace, kanalizace nebo klimatizace,“ míní chovatel s tím, že se had může ukrýt i na strom.

V každém případě prý jde o teplomilného tvora a pokud jsou venku nízké teploty, může být had podchlazen.

O pětimetrové krajtě, která utekla chovatelům ví i na městském úřadě v Otrokovicích.

„Na žádost policie jsme vyzvali občany, aby se nepokoušeli hada odchytit,“ zmínila mluvčí města Romana Stehlíková. Ve stejném duchu varuje veřejnost i zlínská police.

„Pokud by někdo zvíře spatřil, nesahejte na něj, ani se jej nesnažte odchytit. Informujte neprodleně policii na lince tísňového volání policie – 158,“ zdůraznila mluvčí police Monika Kozumplíková.