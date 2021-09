„Lidé se tak mohou do kampaně zapojit jednoduchou a veselou formou. Stačí si 6. října vzít papuče s sebou, vyfotit sebe či kolegy z práce a sdílet fotku na sociálních sítích s #papucovyden. Díky sdílení fotek v papučích nám tak pomáhají informovat své okolí o domácích hospicích,“ upřesnil zástupce ředitele Charity Uherské Hradiště Dalibor Jirásek.

A dárcovská podpora patří k těm velmi významným. Kampaň běží po celé září a vyvrcholí Papučovým dnem ve středu 6. října 2021. Každoroční Papučový den už se zvolna dostává do společenského povědomí. Jeho hlavním symbolem jsou papuče a každý, kdo si tento den nazuje papuče, stává nositelem myšlenky umírání doma.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.