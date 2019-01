VIDEO / Gazdo náš, gazdo náš, chystaj nám aldamáš, gazdo náš, gazdo náš, chystaj nám aldamáš, chystaj nám ho z lásky, sbírali jsme klásky, neslo se Dolním Němčím v sobotu 19. srpna odpoledne z úst početné dožínkové chasy.

Ani hrozba dešťových kapek, která se nakonec naplnila, však nedokázala otupit mimořádný zájem krojovaných aktérů a diváků o tamní dožínkovou oslavu. Tu tam uspořádali po čtyřech letech od posledních dožínek a po 94 letech od místního založení této tradice.

Dva obří stany připravené poskytnout útočiště účinkujícím kulturního programu na ploše fotbalového stadionu před tribunou plnou diváků, se proto ukázaly být mimořádně prozíravým tahem starosty vesnice Františka Hajdůcha. Ten tak oslavu konce žní nenechal počasím zaskočit.

Průvod v národopisném hávu z areálu společnosti Agro Okluky napříč obcí, jehož páteř tvořilo krom pěti desítek krojovaných z rodiny letošního hospodáře Františka Ježka a dalších desítek místních i přespolních folkloristů, sice těsně unikl přeháňce, následný program by však bez přichystaných přístřešků, kvůli dešti, realizovatelný pod širým nebem nebyl.

Slavnostní řeč jsem se učil v pivních lázních, tvrdí dožínkový gazda František Ježek

Čerstvý padesátník František Ježek byl letos už dvakrát součástí krojovaného průvodu, jenž slavnostně protl Dolní Němčí. Poprvé to bylo 17. června, kdy spolu s dalšími svými vrstevníky ročníku 1967 oslavili v obci své abrhámoviny, podruhé to bylo o uplynulé sobotě 19. srpna. To se svojí o čtyři roky mladší manželkou Zdenkou usedli do kočáru taženého párem koní a v roli hospodářů se v dožínkovém průvodu nechali odvézt od svého domu až na fotbalový stadion, kde byli hlavními účinkujícími při bohatém programu místních dožínek. V pestrobarevném procesí je v krojích doprovázela celá jejich početná rodina.



„Máme to štěstí, že já i manžel pocházíme z rozvětvených rodin, kde všichni folkloru fandí. Dohromady se proto do průvodu v krojích zapojilo kolem padesáti lidí z naší přízně,“ vypočítává Zdenka Ježková. Ona i její František mají koneckonců blízko k tradicím už od dětství, kdy začínali ve folklorním souboru Dolněmčánek a postupně se protančili až do národopisného krúžku Dolněmčan. Dnes jsou součástí Oldněmčanu.



Co se týká příprav na letošní dožínky, tak ty byly u nich doma v pohybu po celý měsíc. „Slavnostní řeč, neboli říkání, jsme se stihli naučit na dovolené v pivních lázních v Rožnově pod Radhoštěm. Tam jsme na to měli času dost,“ směje se František a přiznává, že dolněmčanských dožínek se oba účastnili už několikrát.



Folklorně aktivní je totiž celá tamní ulice Komenského. V novodobé dožínkové historii z ní pocházeli hned tři páry tamních dožínkových gazdů. Kromě těch současných to byli také Josef a Anežka Zimčíkovi před jednapadesáti lety a později rovněž Vladimír a Marie Stojaspalovi. Oba současní hospodáři působili v minulosti také jako hodoví stárci, kterých dala ulice Komenského Dolnímu Němčí už dohromady celkem pět.

Předčily krajské energií a přirozeností

„Jsem rád, že přišel i pan farář, který nám dobré počasí v době průvodu garantoval a řekl, že pršet bude, až dorazíme na stadion,“ poznamenal starosta, když vítal návštěvníky akce a mezi nimi také skupinku politiků, kteří povětšinou dorazili z oslavy krajských dožínek v Kroměříži a vyhlášení výsledků TOP Vína Slovácka v Polešovicích.

Nechyběli mezi nimi ani hejtman Jiří Čunek (KDU-ČSL), poslanci PS PČR Ondřej Benešík ze Strání, Ludvík Hovorka ze Šumic (oba KDU-ČSL), Antonín Seďa (ČSSD) z Uherského Hradiště, senátor Patrik Kunčar (KDU-ČSL) z Uherského Brodu či radní za kulturu Zlínského kraje Jan Pijáček (ODS) ze sousedního Vlčnova.

„Milý pane hospodáři, my všichni, ženci aj žnečky, přišli jsme dneskaj k tobě, abychom ti oznámili, že jsme všechno pokosili,“ předstoupil před dožínkového gazdu člen chasy Pavel Stojaspal. Reakcí na to byl hlasitý souhlas krojovaných v podobě hromadného juchání. „Na zdraví našeho pána, kerý nám vínečko dává, na zdraví, na zdraví,“ ozvalo se poté z desítek hrdel. Krátce na to už ale stadionem bouřil okřídlený popěvek: „To sú naše zlaté časy, ty naše dožínky, máme maso, máme víno, k tomu kousek hnětinky.“

V pořadí 12. ročníku novodobých dožínkových oslav v Dolním Němčí se účastnila celá řada kulturních souborů. Národopisný krúžek Dolněmčan, ženský pěvecký sbor Tetičky, mužský pěvecký sbor Dolněmčané, či soubor Oldněmčan. Nechyběli ani členové Folklorního studia Buchlovice a cimbálové muziky Rubáš. Po skončení programu se na fotbalovém stadionu uskutečnila zábava s dechovou hudbou Dolněmčanka a beseda u cimbálu s CM Falešnica.

„Musím přiznat, že mě atmosféra zdejších dožínek zcela pohltila. Pokud bych je měl srovnat s těmi krajskými v Kroměříži, tak ty dolněmčanské je předčily svou přirozeností a energií sálající ze všech přítomných v publiku i na parketě,“ řekl Slováckému deníku Ludvík Hovorka.

Naposled se Dožínky v Dolním Němčí konaly v roce 2013. Jejich hospodářskými garanty tehdy byli Božena a Ludvík Šimčíkovi. Původní historie konání dožínek v Dolním Němčí sahá až do počátku minulého století, kdy je tam poprvé uspořádal v roce 1923 místní varhaník Metoděj Kadlček, který se nechal inspirovat slavnostmi při svých návštěvách Hané.