Slovácko – Dovolená pouze v Čechách. Tak vypadá realita téměř dvou třetin obyvatel naší republiky v letošním roce podle průzkumu, který provedla společnost SANEP. Na zahraniční dovolenou totiž nemají dostatek peněz.

Ilustrační fotografie. | Foto: DENÍK/David Taneček

Také starostové sedmi slováckých měst si užívali či plánují užít své zasloužené volno. Většina z nich však poznávala či teprve pozná krásy zemí za hranicemi naší vlasti. Pouze dva ze sedmi měst našeho regionu se rozhodli pro tuzemská turistická lákadla.

Tichavský hledal v Rakousku inspiraci na cyklostezkách

Sportovce a vášnivého cyklistu v sobě nezapřel starosta Uherského Hradiště Květoslav Tichavský. „Zrovna jsem se vrátil z Rakouska. Týden jsme jezdili na kolech, velké převýšení, pády z kola, turistika, sranda byla. Využili jsme jejich termály, bylo to perfektní,“ popisuje starosta s tím, že nabíral i inspiraci na další budování cyklostezek na Slovácku.

„Na rozdíl od nás jsou perfekcionalisty, zachovávají nerovnosti terénu, tím je to pro nás určitě zajímavé a rozdílné. Můžete jet po asfaltu opravdu dlouhou trasu, převýšení bylo i tisíc dvě stě metrů,“ pochvaluje si Tichavský. Na podzim se ještě chystá do slovenských Tater. „Tam jezdím pravidelně, to je každoroční klasika,“ dodává.

Dovolenou v Římě už má za sebou i kunovická starostka Ivana Májíčková. „Naším průvodcem byl pan Jiří Deml, který byl v Římě snad už dvanáctkrát, a zná ho skutečně skvěle. Bylo to náročné, prošli jsme snad všechny památky, ale opravdu jsme si to užili,“ vzpomíná starostka Kunovic.

Právě v těchto dnech si dovolenou užívá také starosta Starého Města Josef Bazala. Pro letní odpočinek si vybral francouzské město Sées, které je partnerským městem Starého Města.

Turistiku v horách zvolila starostka Uherského Ostrohu Hana Příleská. „Byli jsme se podívat v Alpách, ale byla to jen taková kraťounká dovolená. Turistika, cykoturistika. Možná se ještě s rodinou vydáme někde po vlastech českých a moravských, to děláme každý rok,“ informuje Příleská.

Hlucký starosta Jan Šimčík si právě teď vybírá svou dovolenou v okolí hradu Lokte. „Občas jezdívám i do zahraničí, ale posledních pět let zůstávám v České republice, protože jsem zjistil, že je to tady špica. Navíc zahraničí z dřívějška znám pomalu lépe než domovinu. Letos vezmeme turistické hole a budeme chodit,“ těšil se den před odjezdem Jan Šimčík.

Kunčar stráví dovolenou v Čechách se skauty

Do maďarského Sárváru se z Bojkovic vydal starosta města Petr Viceník. „Jezdíme tam pravidelně, vždycky je to dobré a jsme spokojeni. Ještě však také plánujeme krátký odpočinek v Česku nebo na Slovensku,“ dodává bojkovický starosta.

Netradičně se skauty na táboře v Čechách stráví svůj dovolenkový oddych starosta Uherského Brodu Patrik Kunčar.

„Moje děti navštěvují skautský oddíl, a protože přes rok nemám moc času se jim věnovat, pojedu s nimi alespoň na tábor. A pokud nám to čas dovolí, rádi bychom ještě na chvíli k moři, a zase především kvůli dětem. Trpí ekzémy, na které je mořská voda ideální,“ uzavírá výčet svých letních aktivit Patrik Kunčar.

Petra Kučerová