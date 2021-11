Nedělní dopoledně 21. listopadu patřilo v metropoli Slovácka kácení, přesunu a vztyčování vánočního stromu. Tím se stala zhruba patnáctimetrová douglaska tisolistá, kterou ráno opatrně skolili na tamním sídlišti Štěpnice, kde dosahovala výšky šestého patra u jednoho z panelových domů.

Po transportu do centra města ji vztyčili na standardním místě Masarykova náměstí nedaleko pošty, kousek od hotelu Slunce. Vánoční i světelné výzdoby by se jehličnan měl dočkat do 26. listopadu.