Devět korun nástupní sazba a každý projetý kilometr za korunu. Tolik zaplatí cestující ve Zlínském kraji od 15. prosince letošního roku nejen v autobusech, ale i ve vlacích. Platnost nových cen jízdného a jízdních řádů, schválila v pondělí Rada Zlínského kraje.

„Lidé tak zaplatí jen za to, co skutečně ujedou,“ vyzdvihl krajský radní pro oblast dopravy Pavel Botek.

Podle něj nově tarif (cenu jízdného) a smluvní přepravní podmínky bude určovat Zlínský kraj. To znamená, že příležitosti i rizika z tržeb plynoucí ve veřejné dopravě budou na straně kraje.

Tyto ceny tak budou platit jen při cestování uvnitř území našeho kraje. Ročně kraj do veřejné dopravy investuje několik stovek milionů korun, nově tato suma dosáhne na miliardu, což podle radního Botka bude téměř o čtvrt miliardy korun více.

Původně chtěl kraj od prosince spustit plnohodnotný krajský integrovaný systém (IDS), kvůli zablokované soutěži na provozovatele autobusů u antimonopolního úřadu má ale tento plán zpoždění. Vznikne tak zatím integrace pouze pro vlaky.

„Nyní jde o provizorní řešení,“ uvedl Botek s tím, že po vyřešení sporu bude kompletní IDS zaveden.

Lidé se však nemusí obávat, že se jich nový systém v dopravě výrazně dotkne. Podle pracovníků krajské organizace KOVED (Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, pozn. red.) se změny nedotknou ani jízdních řádů.

Do dopravy ve Zlínském kraji nově vstupuje nový dopravce, u autobusů Arriva Morava a na železnici po 160 letech monopolu Českých drah (ČD) vyrazí Arriva vlaky.

Podle kraje a KOVEDu je hlavním přínosem těchto změn to, že cestující budou mít cestování levnější, v některých oblastech dokonce výrazně levnější.

„Poznají to zejména cestující, kteří jezdili autobusy na trase Vsetín-Zlín, kdy je cesta vyjde na 45 korun, doteď platí za trasu Zlín-Liptál-Vsetín 62 korun,“ doplnil Miroslav Řihák, vedoucí úseku ekonomiky a marketingu KOVED. Elektronické karty budou moci cestující v autobusech využívat tak, jako doposud.

Ve vlakové dopravě nebudou nově cestujícím ve vlacích ČD na území Zlínského kraje již platit karty IN25 či IN 50. Na cestách mimo Zlínský kraj budou však tyto karty, stejně jako karty IN 100 a IN Business platné beze změn.

„Tyto slevové karty jsou benefitem ČD, proto budou platit pouze ve vlacích ČD, nikoliv u Arrivy.“ přiblížil Botek s tím, že nový krajský tarif bude nastaven zhruba na úrovni stávajícího jízdného Českých drah slevové karty IN25.

Pro cestující, kteří často využívají regionální vlakovou dopravu, budou v rámci krajského tarifu zavedeny časové jízdenky na sedm nebo třicet dní.

Co se ve veřejné dopravě ve Zlínském kraji od 15. prosince po dobu provizoria změní?

Cena:

Bude zaveden takzvaný kilometrický tarif – krajské jízdné.

Devět korun nástupní sazba a každý projetý kilometr zaplatí cestující ve Zlínském kraji za korunu.

Dopravci v oblastech ZLK:

Autobusy:

Oblast Uherské Hradiště – ČSAD BUS Uherské Hradiště a. s.

Oblast Kroměříž – KRODOS BUS a. s.

Oblast Zlín – ČSAD Vsetín a. s.

Oblast Valašské Klobouky – ARRIVA MORAVA a. s.

Oblast Vsetín – ČSAD Vsetín a. s.

Oblast Valašské Meziříčí – ČSAD Vsetín

Vlaky:

Arriva vlaky:

Provoz na tratích:

Vsetín – Velké Karlovice

Bylnice - Horní Lideč – (Střelná)

Staré Město u Uherského Hradiště – Uherský Brod – Bylnice/Luhačovice – Vlárský průsmyk

Staré Město u Uherského Hradiště – Veselí nad Moravou

České dráhy:

Provoz na tratích:

Kroměříž – Zborovice

Otrokovice – Zlín střed - Vizovice

Přerov – Hulín – Staré Město u Uherského Hradiště – Břeclav

Kojetín – Hulín – Valašské Meziříčí

Valašské Meziříčí – Rožnov pod Radhoštěm

Platby jízdenek:

Krajské jízdenky bude možné koupit přímo na nádraží. Kde pokladna nebude nebo bude uzavřená (například o víkendu), tak si budou moci cestující koupit jízdenku od průvodčího přímo ve vlaku a to bez doplatku. „Cestující si koupí lístek, který bude na území kraje platit u Českých drah i Arrivy,“ vysvětlil Botek. V praxi to bude znamenat, že pokud například pojede z Otrokovic do Bojkovic, dostane krajský lístek, který mu bude platit ve vlaku Českých drah do Starého Města u Uherského Hradiště a pak také ve vlaku Arrivy do Bojkovic..

Nově byly na některých nádražích pokladny zrušeny. „V některých stanicích nebyly z důvodu nízkého počtu cestujících požadavky na staniční servis,“ vysvětlil tento krok Pavel Botek.

Jízdenky se tak přestanou prodávat v obcích Halenkov, Jablůnka, Kunovice-Loučka, Lhotka nad Bečvou, Osíčko, Valašská Polanka a na zastávce Zlín-Malenovice.

Dalších šest pokladen ČD zavřou proto, že je na některých tratích vystřídá Arriva. Ta některé pokladny převezme, jiné ne. Krajské lístky bude Arriva prodávat ve stanicích Vsetín, Horní Lideč, Bylnice, Luhačovice, Uherský Brod, Kunovice a Uherské Hradiště.

Cestování mimo území Zlínského kraje:

Cílové jízdenky mimo Zlínský kraj se budou prodávat u pokladen a dopravci je budou nabízet i v e-shopech Pokud někdo pojede mimo hranice kraje s vlakem Českých drah, lístek si může koupit na celou cestu. Princip rozúčtování za takové jízdné mezi kraj a ČD a rovněž možnost uznání (a rozúčtování) krajské jízdenky ve vlacích vyšší kvality (R a Ex) pro vnitrokrajské cesty jsou v současné době předmětem jednání mezi Zlínským krajem a ČD.

Jedinou možnou komplikací bude, pokud cestující využije služeb dvou různých dopravců například z Velkých Karlovic do Olomouce. Kraj na toto ale pamatoval: koupí si nejprve krajskou jízdenku do Vsetína a pak novou do Olomouce ve vlaku Českých drah bez přirážky. Bude se jen muset prokázat jízdenkou z předchozího vlaku, aby bylo patrné, že si nemohl stihnout koupit lístek. Alternativou je jízdenka ze Vsetína do Olomouce pořízena v e-shopu.

Krajská jízdenka: je myšleno jen to, že cenu určuje kraj.

Podle krajského radního pro oblast dopravy Pavla Botka, musí být jízdenky ze zákona vydány dopravcem. Ať už v autobuse nebo ve vlaku, bude mít ochranné prvky dopravce.

„Podstatné budou dvě skutečnosti. Jednak cenu jízdného určuje kraj a potom, že všechny tržby za jízdné z cest uvnitř kraje přísluší kraji a odepisují se z nákladů, které dopravci s regionální dopravou mají. Všichni dopravci předají výkaz, kde bude uvedeno jaké měli náklady na mzdy, phm, režie apod., vedle toho bude výkaz o prodaných jízdenkách, tedy získaných tržbách,“ přiblížil Botek s tím, že se tyto tržby odečtou od nákladů a rozdíl doplatí kraj.

„Doposud byly všechny tržby příjmem dopravců a systém rozúčtování značně nepřehledný. Nově budeme mít možnost důkladnější kontroly,“ zdůraznil krajský radní pro dopravu.

Jízdní řády:

Podle pracovníků KOVEDu i Zlínského kraje se výrazně měnit nebudou.

„Na některých linkách budeme spoje přidávat, navíc Arriva u některých vlaků nabídne lepší kvalitu vozidel, naznačil za KOVED Miroslav Řihák s tím, že dojde také k lepšímu provázání s dálkovou dopravou. „Půjde o stejný režim, cestující to téměř nepoznají, jen někde přijedou noví dopravci jak u autobusů, tak na železnici, lidé by se neměli leknout, spoje, linky i jízdní řády zůstávají, některé spoje dokonce jsou posíleny,“ zdůraznil Miroslav Řihák.

Zajímavosti:

Pokud nově řidič autobusu nepočká na přípoj a ujede, čeká dopravce podle nových smluv pokuta.

Nově dojde k přečíslování linek. A důvod? Dosud jsou linky očíslovány těžko zapamatovatelnými, šestimístnými čísly.