Region - Záplava osobních aut i kamionů čeká nyní Vracov a Bzenec. K objížďce Petrova, která už tak výrazně zvýšila hustotu dopravy od Strážnice po Ratíškovice, se od pondělí přidá další. Právě lidé ve Vracově a Bzenci mají tu smůlu, že se u nich obě trasy setkají.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Michal Červinka

Kvůli opravě kanalizace a současně s ní i mezinárodní silnice v Bučovicích bude tah z Brna na Uherské Hradiště svedený ve Slavkově u Brna na Kyjov a poté Kunovice.

„Hustota provozu je tam obrovská. Snad to všechno dopadne dobře. Ačkoliv je stanovená objížďka, spoléháme na to, že motoristé budou raději jezdit po dálnici na Kroměříž,“ svěřil se vedoucí bučovického odboru dopravy Zdeněk Kolaja. V to samé doufají i představitelé obcí od Žarošic až po Moravský Písek.

Už objížďka Petrova způsobuje úřadům komplikace. Vysílají k cestám své pracovníky či městské policisty, aby v době začátku vyučování škol usměrňovali dopravu.

„Mezi půl osmou a osmou městský policista pomáhá dětem přecházet cestu. Kritická místa jsou u nás dvě,“ uvedl vracovský starosta Ladislav Šmýd. Ten už nechal zaučovat dalšího pracovníka pro usměrňování dětí a aut, protože s novou objížďkou vznikne další kritické místo na křižovatce ve Vlkošské ulici.

Zbystřili také policisté, kteří jsou ve Vracově i Bzenci teď mnohem častěji k vidění. „Je to dobře, mnozí řidiči bohužel zpomalí teprve v okamžiku, kdy uvidí zelenožlutou vestu,“ poznamenal Šmýd.

Starostové Bzence i Vracova se pokusili už dříve apelovat na krajský úřad, aby jednu z plánovaných oprav odložil, ale bezvýsledně.

Už nyní hustší provoz kvůli objížďce Petrova si vyžádal také zranění. „Auto ve Bzenci srazilo třináctiletou dívku, která stále leží v kritickém stavu v nemocnici v Brně,“ argumentoval na jednání s krajskými úředníky starosta Bzence Pavel Čejka.

Neprošel ani návrh na kyvadlovou dopravu v místech opravy. Starostům vadí také to, že objížďka nevede severně od Bučovic, kde se nabízí rychlostní silnice.

Obě města, která teď čeká další nápor aut, navíc mají v posledních letech kompletně nové asfaltové průtahy, které teď zvýšenou dopravou utrpí. Kompenzace, kterou jim může po skončení oprav Ředitelství silnic a dálnic poskytnout je podle vracovského starosty směšná a bude stačit na minimální opravy.

Zatímco práce v Petrově by měly letos na podzim skončit, v Bučovicích bude podle plánu hotovo až v říjnu 2009.