Individuální výjimky z jejího dosahu však vzápětí získaly všechny hostinské činnosti v městě, které si o ně požádaly.

Letos poprvé vedení tamní radnice uvažuje, že kvůli podezření z porušování nočního klidu tuto výjimku odebere místnímu baru Alabama.

„Upřímně soucítím se všemi, co bydlí v blízkosti baru. Myslím, že to místo nejdříve bylo zkolaudováno jako obchod, a tak to mělo zůstat. Bar je hodně hlučný a vesměs to na sídlišti všichni vnímáme, nejvíce samozřejmě jeho sousedé,“ popsal problémy, které Alabama bar působí ve Čtvrti 1. máje místní Jiří Sviták.

I proto se nedávno dostal do rukou starosty Bojkovic Petra Viceníka dopis, požadující omezit provoz baru kvůli rušení nočního klidu. Sám chce vše probrat na nejbližší radě města.

„Situace je bohužel komplikovanější. Odebrat výjimku baru tak, aby musel v deset zavřít, nejde bez důkazů. Zatím máme pouze stížnosti místních, ale nikdo z nich nezavolal v inkriminovaný čas na místo policii, ani se neprováděly měření hluku,“ krčil rameny Petr Viceník.

Jeho slova navíc potvrdila i mluvčí uherskohradišťských policistů Milena Šabatová.

„Strážníci na místo vyjížděli v tomto roce pouze jednou, kdy nechtěli tři návštěvníci v pozdních hodinách opustit podnik. Stížnost na rušení nočního klidu jsme nedostali,“ poznamenala.

Přijmout vyhlášku v roce 2013 přitom přiměl vedení města podobný dopis, stěžující si tehdy na jeden z podniků fungujících až do pozdních večerních hodin. Ani jednou se však od té doby nedotkla žádného z provozovatelů.