„Toto dopravní letadlo, které bylo konstruováno s láskou, vyráběno s pečlivostí, vždy zalétáno s respektem, je s mým profesním životem spjato více než cokoli jiného,“ líčí Stanislav Sklenář svůj vztah k letounu, jehož historicky největším odběratelem je Rusko.

Tam Sklenář podle svých slov prožil a strávil nejvíce profesního času a má tam také mnoho přátel. Zalétávání nových letadel L410, testování inovativních technologií včetně provádění letových zkoušek a testování chování letounu v extrémních podmínkách považuje za klíčové okamžiky ve své kariéře zalétávacího pilota.

„V Rusku se zkoušky prováděly na Sibiři ve městě Jakutsk, kde v zimě rtuť teploměru klesla až pod minus 56 stupňů Celsia. A právě toto město se pro mě stalo po- dvakrát na třicet dnů mým domovem. Další testy jsme s letounem absolvovali při extrémně vysokých teplotách, dosahujících až k plus 45 stupňům Celsia, v Taškentu a Samarkandu,“ vypočítává pamětník.

Za výjimečný okamžik životopisuL410 označuje Stanislav Sklenář jeho cestu v roce 1995 až do Austrálie na letiště Avalon v Melbourne a také let na tamní ostrov Lady Elliot, kde se piloti museli trefit na přistávací dráhu dlouhou pouhých 500 metrů a širokou 22 metrů, přičemž rozpětí křídel L410 je 20 metrů. Podobně napínavá byla podle Sklenáře také cesta L410 do Kolumbie.

„Mnohé pracovní chvíle jsem s posádkou letounu strávil při letech do všech evropských zemí včetně Grónska, stejně tak jako do všech bývalých zemí Sovětského svazu. Dá se říct, že domovinou pro L410 je všech pět světadílů,“ vypočítává někdejší šéfpilot úspěšné cesty letadla z Kunovic s tím, že přistálo i na severním pólu či v Nepálu na jednom z nejnebezpečnějších letišť na světě, v Lukle. Skvělou prezentací tohoto letounu byla podle Stanislava Sklenáře cesta kolem světa, která se uskutečnila v roce 2015.

„Obdivuji všechny, kteří tento letoun vyvinuli, stále jej inovují, i ty, kteří jej vyráběli a vyrábějí, i ty, kteří jej kdy pilotovali, pilotují a pilotovat budou,“ poznamenává Stanislav Sklenář závěrem.