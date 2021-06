Dva roky uplynuly od chvíle, kdy Domácí hospic Antonínek Charity Uherské Hradiště přijal do péče první rodinu pečující v závěrečné fázi onemocnění o svého blízkého v domácím prostředí. Služby hospice od té doby využily téměř dvě stovky rodin z regionu.

Výročí 2 let existence Domácího hospice Antonínek. Dort upekl pan Vlček z Velehradu. | Foto: Pavlína Pfluger

„Jde o společný projekt Charity Uherské Hradiště a Charity Uherský Brod, na jejichž území je služba poskytována. Hospicovou službu nabízíme komplexně, jednak v rámci domácí zdravotní péče pro pacienty, kteří umírají pozvolna a klidně a pacientům, jejichž stav je klinicky závažnější a zápolí s nepříjemnými příznaky svého onemocnění pak poskytujeme mobilní specializovanou paliativní péči. Jejich zdravotní stav by totiž vyžadoval, aby trávili své poslední dny v lůžkových zdravotnických zařízeních. Díky našemu personálnímu zázemí i technickému vybavení jsme schopni suplovat péči, která by jinak znemožňovala propustit pacienta do domácího ošetřování“, říká koordinátor této služby Bc. Radek Nohál.