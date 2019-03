Právě v tom roce totiž začíná jako amatérský DJ vystupovat na několika regionálních akcích a poprvé se setkává se svojí budoucí vášní, hudbou na vinylech. Dvacet let na to vlastní už čtyřicetiletý Miroslav Wallek nejenom více než tři tisíce desek. Jeho koníček se mu navíc stal i zaměstnáním.

„Jako DJ jsem si začal desky kupovat a po jisté době jsem zjistil, že bych je mohl zčásti prodat, abych koupil nové. To jsem dělal čím dál častěji až jsem nakonec oddělit svoji osobní sbírku vinylů od těch, které kupuji jenom proto, abych je poté dobře prodal,“ popsal své začátky původem Zlínský sběratel.

Za dobu objíždění všemožných burz a bleších trhů se k němu dostaly i jedny z nejcennějších kousků v republice.

„Ve sbírce mám třeba album Richarda Mullera, které se nedávno prodalo za více něž sedmnáct tisíc korun. Já jej koupil deset let zpět za třicet korun,“ s úsměvem vyprávěl, jak se k němu dostala prozatím nejcennějších deska tuzemských a slovenských interpretů.

Ne vždy to však bylo lehké. Zájem o gramodesky stoupl až v posledních letech.

„Kolem roku 2003 a 2004 jsem kupoval vinyly jenom kvůli tomu, aby přežily. Až za posledních pět let zájem o desky opět strmě stoupá. Vydávají se reedice původních desek od Pink Floydů či Led Zeppelin. Podle mě ale hrají ty starší líp,“ vysvětlil, proč nejen v jeho sbírce, ale ani na stole před ním na vinylové burze v Uherském Hradišti žádnou reedici zájemci nenaleznou.

Široký výběr tam však doplňuje vždy ještě několik dalších prodejců. Podle organizátora burzy Dalibora Bednáře jich bývá kolem čtrnácti a počet nabízených desek se pohybuje v tisících.

„I u nás se prodávaly poměrně drahé kousky. Například tu chtěl sběratel za vinyl Olympiků v kvalitě lesklého skla čtyři a půl tisíce,“ prozradil osmapadesátiletý milovník hudby. K Modrému mauriciu sběratelů vinylů se však částky za tuzemské interprety ani nepřibližují.

„Cenné jsou vinyly ve chvíli, kdy vyšly v nějaké limitované edici a navíc se jedná o skupinu a album, které jsou legendární. Tak dopadla deska White Album od Beatles s označením 0000001, která se vydražila za v přepočtu více než sedm milionů korun,“ dodal Miroslav Wallek.

Historie vinylů

Vinylová deska nebo také gramofonová deska, zkráceně vinyl byla od doby svého vynálezu – konce 19. století až do osmdesátých let dvacátého století nejrozšířenějším nosičem zvukového záznamu. Od konce 80. let byla gramofonová deska postupně nahrazována kompaktními disky (CD), až byly nakonec gramofonové desky z trhu téměř úplně vytlačeny.



V současnosti jsou gramofonové desky vydávány pouze okrajově, v malých nákladech jako sběratelské edice, popřípadě jsou vydávány nezávislými vydavateli nekomerční hudby.Gramodesky i v době svého strmého úpadku v devadesátých letech dvacátého století zůstávaly oblíbené mezi dýdžeji využívají hudební materiál z gramodesek pro mixáž hudby při klubových tanečních produkcích.



Existují také různé druhy gramofonových desek, mezi nimiž jsou nejrozšířenější takzvané elpíčka, tedy desky, které dokázaly obsáhnout celé jedno album. Historicky nejvíce LP desek prodal Michael Jackson s albem Thriller, celkově 108 milionů prodaných LP. AC/DC jsou na druhém místě s pořádným odskokem, a to s prodanými 42 miliony kusy za své album Back in Black. Na tuzemské scéně bylo nejprodávanějším elpíčkem Výběr filmových hitů „V pravé poledne“ z roku 1975 se 777 tisíc prodanými kusy. (zdroj: wikipedie.cz)