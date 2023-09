Tradiční organizátoři, ženský pěvecký sbor Tetičky a obec Dolní Němčí, uspořádali v sobotu 2. září 23. ročník Vaření trnek s ochutnávkou povidel i kulturním programem.

Vaření trnek v Dolním Němčí v areálu Muzea Na Mlýně uspořádali už po třiadvacáté; sobota 2. září 2023 | Foto: se svolením Víti Hyblera

Zatímco v černé kuchyni starobylé usedlosti v Muzeu Na Mlýně v Dolním Němčí bublal kotlík plný vroucích voňavých a houstnoucích povidel, na pódiu na nádvoří mezitím vystoupil mužský pěvecký sbor Dolněmčané, Folklorní soubor Oldněmčan, ženský pěvecký sbor Kukulenka, mužský sbor Brankovice a CM Ohnica.

Vzhledem k menší úrodě trnek v Dolním Němčí pořídily Tetičky k vaření modré ovoce ze sadu Agro Okluky v Horním Němčí. „Bylo to příjemně strávené odpoledne. Užíval jsem si to, tak jako ostatní návštěvníci. Prostě na pohodu,“ řekl Deníku jeden z účastníků akce Víťa Hybler.

Postup při vaření trnek v Muzeu Na Mlýně:



Vaření trnek v Dolním Němčí; sobota 2. září 2023Zdroj: se svolením Víti Hyblera• Nejdříve se postaví do kotle dřevěný měsíček, jímž se pomocí táhla míchají trnky. Ještě před tím ale, aby se nepřipálily a měly se na čem rozpouštět, je nutné měsíček potřít ze spodní strany silnou vrstvou sádla.



• Pak se do kotle nasype malé množství trnek na rozpuštění a zatopí se suchým dřevem. Při tom se musí neustále otáčet měsíčkem (zatím ještě bez táhla), aby se trnky v kotli nepřipálily.



• Po rozvaření této dávky se do kotle nasype zbylé množství trnek a to se za stálého míchání (již pomocí táhla) zhruba tři hodiny vaří.



• Po uplynutí této doby se vařené trnky vyberou z kotle. Před tím je však nutné snížit teplotu kotle, aby se neroztavil a trnky nepřipálily. To se dělá tak, že se z ohniště vyberou žhavé uhlíky a pod kotel se strčí věcheť (skroucená natrhaná vysoká tráva namočená ve vodě). Po ochladnutí se rozvařené trnky přelévají z kotle přes plechové cedidlo (hmota se pasíruje pomocí krátkého březového koštěte) do větší nádoby. Od této chvíle se vařené tekutině začíná říkat lízačka.



• Po přepasírování se lízačka nalije zpět do kotle, pod nějž se vrátí rozžhavené uhlíky. Pak se za neustálého míchání vaří do té doby, než se z lízačky stanou povidla, což to trvá zhruba dalších pět hodin, podle intenzity topení.



• Po uplynutí této doby se musí opět snížit teplota v kotli. Povidla se následně vyberou z kotle a nalijí se třeba do menších sklenic.