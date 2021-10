Volby do Poslanecké sněmovny 2021 v Dolním Němčí. | Foto: Deník/Pavel Bohun

Více než třiatřicet procent voličů se v pátek 8. října do 19 hodin dostavilo k volebním urnám v Dolním Němčí, obci, pyšnící se titulem Vesnice roku 2018. Z celkového počtu 2395 voličů jich svůj hlas odevzdalo 795.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.