Dolněmčanské Nagano: Vesnice roku 2018 převzala ocenění

Je poslední zářijová sobota dopoledne a ulicemi Dolního Němčí, vítězné obce celorepublikového kola soutěže Vesnice roku 2018, krouží koňská spřežení s vlečkami plnými hostů.

Na obhlídku se vydali veskrze zástupci velké třináctky finalistů soutěže. Ti přijeli pod Velkou Javořinu, aby se tam zúčastnili slavnostního ceremoniálu předávání ocenění a být svědky dekorování trojice nejúspěšnějších dědin.

Do sálu přicházím těsně před avizovaným začátkem slavnosti a hned mezi dveřmi mě vítá dvojice krojovaných se štamprlkou slivovice. Na klopu saka mi přikládají plastovou placku se symbolickým vyobrazením hlávky česneku v jejímž středu se vyjímá obecní znak a nápis Dolní Němčí Vesnice Zlínského kraje 2018.

Prohlížím si předsálí vyzdobené fotkami, dokladujícími bohatost spolkového života v Dolním Němčí. U vstupu do téměř zaplněného sálu, kde to hučí jako v úle, se mě ujímá „hosteska“ Veronika a vede mě až k pódiu.

„Budeš sedět tady u prvního stolu vedle bývalého hejtmana Libora Lukáše, kousek od mého taťky za mixážním pultem,“ usmívá se dcera místního zvukaře a muzikanta Svatě Tinky.

Omluva za Luhačovice

Těsně před jedenáctou ceremonie začíná. Na pódiu se objevuje v kroji vyšňořený moderátor Ondřej Carda od něhož se přítomní dozvídají, že je v Dolním Němčí sice teprve počtvrté a už mu půjčili kroj, přestože tamní nepsané pravidlo říká, že přistěhovaní si místní kroj mohou na sebe obléct až po deseti letech.

„Doufám že dnes budu náležitě reprezentovat,“ vtipkuje moderátor. Následuje mužský pěvecký sbor Dolněmčané, zahajující slavnostní poledne národní hymnou. Poté se na pódiu objevuje hostitel, starosta Dolního Němčí František Hajdůch, aby zaplněný sál přivítal.

„Chtěl bych se omluvit za to dění v Luhačovicích při vyhlašování celostátních výsledků. Někdo na facebooku to nazval jako dolněmčanské Nagano. Mně se ten příměr líbil. Bohužel ta euforie tam byla tak obrovská, že jsme vás trochu upozadili, tak snad jste nám to už odpustili a doufám, že to tady dnes dojednáme, abychom to mezi sebou měli i nadále v mírových podmínkách. Věřím, že odpoledne při posezení u cimbálové muziky Olšava pobesedujeme,“ vzkazuje dolněmčanský starosta na adresu zbylých dvanácti delegací, zastupujících vítězné vesnice z ostatních krajů.

Pak už se na pódiu, jeden po druhém objevují zástupci garantů soutěže i členové celorepublikové hodnotitelské komise. „Jsem rád že se tato cena už pošesté vrátila do Zlínského kraje. Chci ale říct, že titul není jen o starostovi, ten, i kdyby byl pozlacený, bez pomoci spoluobčanů by mu to bylo málo platné,“ poznamenává hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek.

Náměstkyně ministryně Ministerstva pro místní rozvoj Simeona Zikmundová podotkla, jak je dobře, že má možnost každoročně vnímat nádhernou podobu českého, moravského a slezského venkova, který přirovnala k obrázku plnému barev, vůní a chutí.

„Máme možnost vidět hrdost, máme možnost vnímat patriotismus v tom nejlepším slova smyslu, vnímáme kupu lidí nadšených místem kde žijí, kde se narodili, vidíme činorodost, aktivní nasazení i osobní zaujetí. Soutěž Vesnice roku tyto hodnoty, které jsou trvalé, včetně udržování tradic, má za úkol chránit,“ upozorňuje nejvyšší vládní představitelka na oslavě přítomná.

Vítěz byl jednoznačný

Po vystoupení dětí ze Sborečku pod vedením Kláry Kolajové ze Základní umělecké školy Dolní Němčí, přichází na pódium šéfka hodnotící komise Pavla Chadimová, starostka obce Heřmanov - Vesnice roku 2017 a Josef Jarcovják, starosta Kašavy - Vesnice roku 2016. „Jsem opravdu ráda, že komise vybrala tak, jak vybrala, přestože to bylo opravdu náročné pětihodinové rozhodování. Myslím, že jsme se shodli jednoznačně - Dolní Němčí je vítěz,“ zahlásí z pódia Pavla Chadimová.

To vzápětí potvrzuje i Josef Jarcovják. „Pro komisi to letos bylo opravdu těžké, ale vítěz byl jednoznačný a o to větší sláva tady v Dolním Němčí. Největší poznání, které si z této soutěže odnáším je, že lidé na venkově mají každý svoji obec za tu NEJ, je pro ně jejich domovem a pro něj udělají cokoliv. Mnohdy při prezentacích předvádějí věci, které by nikdy nepředvedli, ale pro svou obec udělají cokoliv,“ přiznává Josef Jarcovják.

To už ale Ondřej Carda zve na pódium místní uskupení Retrobaky, aby svým vystoupením vyšperkovaly následujících několik minut. Po nich se před publikum staví předseda sdružení místních samospráv a europoslanec Stanislav Polčák.

„Chtěl bych vaše zraky upřít na své kolegyně a kolegy z celostátní hodnotitelské komise, protože oni si za svůj týdenní maraton vyslouží obrovský potlesk a moji poklonu. Letos jsem jej s nimi absolvoval poprvé a musím říct, že jsou místy až štvanou zvěří. Týden v kuse cestovat po republice, dvakrát čtyři hodiny denně, včetně přejezdů a ubytování. Pro mě bylo největším zážitkem to, že jsem celý ten týden přežil,“ přibližuje Stanislav Polčák tempo a rytmus týdenního poklusu hodnotící komise.

Octavie pro radnici

Po předání doplňujících ocenění a darů pro hosty z vítězných krajských vesnic, kde nechybí ani třílitrový demižón vína, se dvouhodinový program blíží ke svému vrcholu.

Hned po vystoupení Oldněmčanu přicházejí na pódium bronzoví finalisté z obce Nový Kostel z Karlovarského kraje i představitelé stříbrné obce Šumvald z Olomouckého kraje. Při vyhlašování šampiona soutěže Vesnice roku 2018, za tónů vítězné znělky, přichází středem sálu krojovaný starosta Dolního Němčí František Hajdůch.

Spolu s místostarostou Josefem Tinkou přebírají šek na dva miliony 600 tisíc korun a klíče od Škody Octavia combi, kterou bude moct dolněmčanská radnice využívat po dobu dvou let zdarma. Za neutuchajícího potlesku se na Františka Hajdůcha s vítěznou šerpou nad hlavou snáší záplava lesknoucích se konfet.

„Byli to naši předkové, kteří postavili pevný základ, na němž můžeme budovat,“ říká starosta k zisku titulu. Následně sbor Dolněmčané rozezpívá celý sál písničkou Javorinka šedivá. Pak ceremonie pomalu končí. Na starostu čeká už jen společné fotografování s dlouhou řadou zájemců. Po obědě si na tři stovky hostů v sále až do večerních hodin užívají besedy s cimbálovou muzikou Olšava.