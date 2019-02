V kostele sv. Filipa a Jakuba při zádušní bohoslužbě i v následujícím průvodu na hřbitov byl přítomen také krojovaný pár z Vacenovic i více než čtyři desítky kněží z celé Moravy v čele s pomocným olomouckým biskupem Josefem Nuzíkem.

Ten omluvil nepřítomnost moravského metropolity, arcibiskupa Jana Graubnera, jenž se v tom čase nacházel na konferenci v Budapešti.

„Všechny nás zaskočila zpráva o smrti P. Josefa Stojaspala. Pán života a smrti ho povolal na věčnost a my musíme s odevzdaností vyslovit, Nebeský Otče, buď vůle tvá,“ loučil se s 85letým Josefem Stojaspalem místní farář Petr Hofírek.

K početné smuteční sešlosti promluvil také někdejší dolněmčanský farář Ladislav Švirák. Jedním z krojovaných, nesoucích u rakve lampu, byl i 28letý Vladimír Stojaspal mladší, který se narodil v roce 1990, tedy v době, kdy se Páter Josef Stojaspal vracel po 39 letech z exilu.

„Moje Dolněmčí, konečně doma, taková byla jeho první slova, jakmile se ve své rodné vesnici objevil. Byl to příjemný, vstřícný a veselý člověk,“ zavzpomínala na Pátera Stojaspala Marie Ježková.

Její slova potvrzuje Vladimír Stojaspal mladší, jenž byl mimo jiné častým ministrantem při Stojaspalových mších.

„Nám ministrantům říkal junáci. Byl to člověk plný humoru a po mši neodešel ze sakristie, aniž by neřekl něco veselého,“ listuje pamětí Vladimír Stojaspal mladší.

Josef Stojaspal se narodil v roce 1933. Jedné říjnové noci roku 1951 po násilném zavření církevních škol prchá spolu se svými čtyřmi kamarády z Československa jako 18letý student posledního ročníku původně jezuitského gymnázia na Velehradě. Hranici do Rakouska překračují nedaleko Znojma a z Vídně putují do utečeneckých táborů u Salzburku.

Po několika měsících pobytu v Rakousku se konečně dostávají do Říma, kde se jejich cesty rozdělují. Katolickými duchovními se nakonec stávají tři z nich. Josef Stojaspal v roce 1952 zahajuje studium filosofie a později teologie na Lateránské universitě v Římě, kde je 17. března 1957 vysvěcen na kněze.

Po ročních peripetiích v italské části Tyrolska, diecézi Brixen, se Josef Stojaspal rozhoduje studovat dál, a to na římské universitě Gregoriana, protože je mu blízká spiritualita křesťanského Východu. V roce 1962 získává titul Thdr a o rok později odchází působit do ruské katolické komunity v Sazburku. Posléze však mění působiště naposled.

Dlouhé tři desítky let se v severní průmyslové části Německa, v Porůří, ve třistatisícovém Gelzenkirchenu, stará o čtyři tisíce italských dělníků, dojíždějících tam za prací.

Není jim však pouze knězem, stává se rovněž jejich překladatelem na úřadech a nejbližší osobou, na kterou se mohou kdykoliv obrátit. Také proto mu tamní Italové neřeknou jinak než padre.

Do vlasti se Josef Stojaspal vrací v roce 1990 a i přes svůj požehnaný věk vypomáhá tamnímu faráři. V roce 2017 slaví výročí 60 let kněžství. Umírá v polovině února 2019 a jeho pozemská pouť končí v úterý 19. února, kdy je v Dolním Němčí pohřben do kněžské hrobky, kde před 51 lety spočinul také jeho předchůdce P. Josef Vavřík.