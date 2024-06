„Když mi bylo třicet let, zaujal mě případ jednoho kluka, pro kterého hledali kostní dřeň. Tehdy jsem byl dárce krve a měl jsem za sebou dvě desítky odběrů. Na transfuzní stanici jsem se proto zapsal do registru dárců kostní dřeně,“ prozrazuje Antonín Richtr.

„Volali mi, že pro mě našli vhodného příjemce. To se stalo v prosinci roku 2022. Následně jsem podstoupil sérii vyšetření a testů v Plzni, kde je transplantační centrum a tam mi oznámili, že mám s příjemcem 99 procentní shodu. Pak už to šlo rychle,“ líčí situaci dárce z Dolního Němčí.

Dne 17. ledna 2023 mu odebrali krvetvorné buňky.

„Uvědomil jsem si, že my, zdraví lidé, řešíme mnohokrát úplné prkotiny oproti těm, kterým stačí jediné, najít dárce kostní dřeně. Problém je v tom, že u nás máme pořád relativně málo lidí osvícených, aby se do registru dárců kostní dřeně zapsali,“ tvrdí Antonín Richtr.

Jeho kostní dřeň měla pomoct osmiletému chlapci z Německa. S tím by se jednou chtěl potkat. S příjemcem se ale nemůže setkat dřív, než po pěti letech od darování krvetvorných buněk.

OBRAZEM: S vítěznými poháry napochodovali malí fotbalisté na hradišťskou radnici

„Mezi lidmi stále koluje o darování mnoho mýtů, například, že odběr kostní dřeně je bolestivý. Ale není se čeho bát. V drtivé většině případů se odběr provádí ambulantně na přístroji, takzvaném separátoru. Je to postup srovnatelný s darováním krve či plazmy,“ uvedla Zdena Wasserbauerová, která se už 27 let věnuje náboru nových dobrovolníků do registru dárců kostní dřeně ve Zlínském kraji.

Mezi těmi, kteří 22. května převzali Záslužná vyznamenání II. stupně Zlínského kraje, byli také Adam Blaha, Marek Čižmař, Marcel Halaška, Milan Kolařík, Pavla Maňáková, Kristýna Pavlíčková, Petr Pinďák a Lenka Vyvlečková.