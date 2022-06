V tělocvičně základní školy bude možné zhlédnout výstavu s názvem Ornament vyšívaný, malovaný. V budově základní školy se uskuteční výstava výtvarných prací žáků ZŠ, DDM, krojů, panenek aj.

Festival Slovácké léto se pokusí najít dárce kostní dřeně pro Šimonka

Na památkových domcích se kromě tradiční prohlídky lidového stavitelství mohou návštěvníci těšit na již tradiční akci Malovaný dvůr. V prostorách městského kina bude připravena expozice krojů, v kostele sv. Vavřince komentovaná prohlídka s výstavou fotografií a mnoho dalšího.

„Z bohatého programu upozorňujeme zejména na páteční koncert kapely Hradišťan & Jiřího Pavlici. Dalším lákadlem je sobotní vystoupení uměleckého souboru Lúčnica z Bratislavy, dále se návštěvníci mohou těšit na vystoupení dětských folklorních souborů, souboru Soláň, cimbálové muziky a tanečníků z Rožnova pod Radhoštěm, skupiny RAK s doprovodem souboru písní a tanců Lužničan z Plané nad Lužnicí, či na vystoupení mužských pěveckých sborů,“ prozradily Iveta Remeňová s Ivetou Mátlovou z hlucké radnice.

Nedělní jízda králů

Nejočekávanější částí Dolňáckých slavností a zároveň největším kulturním zážitkem však podle nich bude nedělní jízda králů v čele s 12letým králem Markem Šuránkem a pážaty po jeho boku.

Vizualizace: Reprodukce jízdy králů v HlukuZdroj: se svolením MěÚ Hluk

„Pážata v ženských krojích jedou s obnaženými šavlemi a střeží krále. Ostatní jezdci jsou oblečeni do mužských krojů. Za mohutného vyvolávání projedou hlavními ulicemi města. Vtipnými vyvolávkami upozorňují na významné osoby společenského dění v Hluku, své kamarády i pozorné kolemjdoucí a přihlížející. Ti je za svůj výkon odměňují finančním příspěvkem vloženým do koše výběrčího či holénky (krojové obuvi). To trvá až do poledne,“ doplňují Iveta Remeňová a Iveta Mátlová.

Po polední přestávce bude následovat slavnostní průvod krojovaných, v němž je opět zařazena jízda králů. V průvodu půjdou kromě všech domácích folklorních souborů a cimbálových muzik také hostující soubory. Průvod uzavírá tzv. krojovaný Hluk tvořený návštěvníky i obyvateli města, kteří jsou oděni do místních svátečních krojů, ale také do krojů z jiných národopisných oblastí.

Houslista Marek Pavlica bude v Hradišti koncertovat s hudebníky z Finska

Jízda králů končí na městském stadionu, kde zazní závěrečná vyvolávka, a koně s družinou odcházejí. Domácí i hostující soubory budou pokračovat programem s názvem „Tradice? Přežívají!“, jehož režie je v rukou Davida Pavlíčka.

„Jízda králů je v Hluku velice prestižní akcí, protože se třeba na rozdíl od Kunovic nebo Vlčnova koná pouze jednou za tři roky. Tady se na to lidé těší, je to pro všechny velký svátek,“ řekla nadšená maminka krále Michaela Habartová.

Její syn bude v rodině vůbec prvním, komu tato významná role při známém slováckém lidovém obyčeji připadne.

Jízda králů má podle jedněch kořeny ještě v pohanské době, kdy mezi sebou chlapci soutěžili při vyhánění dobytka. Nejlepší byl králem. Jiní vidí kořeny v útěku uherského krále Matyáše Korvína před Jiřím z Poděbrad. Aby se neprozradil svým vzhledem a mluvou, oblékl se do ženského kroje a do úst si vložil růži. Slavnost byla pro svou jedinečnost 27. listopadu 2011 zapsána do reprezentativního seznamu nehmotného kulturního dědictví lidstva UNESCO. Kromě Hluku se jízda králů jezdívá také ve Vlčnově, Kunovicích a ve Skoronicích.