Muzikantské začátky byly na Jedenáctileté střední škole ve Starém Městě, kde vznikla školní cimbálovka pro potřeby folklorního souboru (asi v roce 1959). Ale nebyl to jen folklor, také malý taneční orchestr a estrádní skupina.

Ve druhé polovině 60. let, kolem roku 1967, přišel František do muziky staroměstského souboru Dolina a v 70. letech začal hrát v hradišťské Cimbálové muzice Jaroslava Čecha, odkud se časem vracel do Doliny. S těmito soubory absolvoval celou řadu významných vystoupení a zahraničních zájezdů.

Jeho pestrý muzikantský život pokračoval ve Folklorním studiu Buchlovice a ve druhé polovině 90. let pak přešel do Cimbálové muziky Kunovjané, s primáši Jožkou Poláchem a později Jiřím Potykou hrál až do letošního února, naposledy 15. 2. na Salaši…

Žil v Jalubí a jako inženýr pracoval na Katastrálním úřadě v Uh. Hradišti.

Odešel náhle, přestože se aktivně do posledních dnů vášnivě věnoval sportu (sjezdové lyžování, cyklistika). Měl rád humor, veselé lidi – a ti mu to při vystoupeních vraceli…

Jeho výrazný klarinet nám bude chybět – čest jeho památce!

Miroslav Potyka