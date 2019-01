Zlín /FOTOGALERIE/ – Ministr zdravotnictví jim slíbil zvýšení platů o deset procentm, dohodu však zatím i podpisu závazného memoranda nesplnil. Stejně jako v dalších krajských městech tak dali pracovníci ve zdravotnictví i v sídle Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně nahlas najevo svou nespokojenost.

Ve spolupráci v takzvané odborové Zdravotnické trojce přišli podpořit do Zlína akci „Zůstáváme, splňte sliby.“

„Všichni nepožadujeme nic jiného, než naplnění slibu ministra Leoše Hegera, že zvýší platy od příštího roku o deset procent. Česká republika musí plnit své závazky a přistupovat rovným a nediskriminačním dílem ke všem zdravotnickým profesím,“ vysvětlila v provizorním demonstračním prostoru předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR (OSZ) Dagmar Žitníková,.

„Zásadně trváme na tom, co ministr slíbil. Od ledna příštího roku požadujeme zvýšení platů pro všechny zdravotnické pracovníky. Bereme to jako džentlmenskou dohodu, která musí být dodržena.

Sešli jsme se zde právě proto, abychom panu ministrovi připomenuli tento slib a opakovaně jej požádali o jeho naplnění,“ prohlásila zástupkyně z Profesní a odborové unie zdravotnických pracovníků Eva Kolářová..

V hloučku desítek lidí z megafonu promluvil také Oldřich Mašlík, člen Lékařského odborového klubu. „Pro mě jsou osoby, které nedrží slovo, nedůvěryhodné. Pokud ministr Heger nedodrží svůj slib, on i celá vláda, které je zástupcem, jsou naprosto nedžentlementské,“ zdvihl prst Mašlík.

Včerejší akce nijak neovlivnila chod KNTB ani jiné z nemocnic v kraji, jejichž zástupci se také zúčastnili.

Pacienty neomezili

„Nechceme svými požadavky vůči ministerstvu nijak omezovat naše pacienty. Akce se koná v menším počtu zástupců odborů a zdravotnických pracovníků právě proto, abychom dále nerozšířili již stávající svízelnou situaci pacientů,“ vysvětlila předsedkyně OSZ Dagmar Žitníková.

Řada pacientů se ve sporu zaměstnanců nemocnic s ministrem přiklání víc na stranu vlády. Například podle Miroslava Večeři ze Zlína by lékaři v kontextu s ostatními měli být spokojeni.

„Já je chápu, že se jim to moc nezdá, když jim někdo něco slíbil. Na druhou stranu je ale přece krize a šetří se všude a na všem. Hlavně na obyčejných lidech. Co já bych za to dal, kdybych měl alespoň ten jejich plat. Ubrat ale musíme všichni,“ konstatoval Miroslav Večeřa.

Nespokojenost s přístupem lékařů i s celým českým zdravotnictvím vyjádřil i další pacient KNTB, který si ale nepřál uvést své jméno.

Ve zdravotnictví je bordel, míní senior

„Jdu zrovna z vyšetření a upřímně si myslím, že je ve zdravotnictví pěkný bordel a nějakých deset procent tomu nepomůže. Přijdete tam, jeden si vás dá do počítače a pak cestujete od jednoho odborníka k druhému. To je pro nás staré lidi strašné,“ čílil se včera senior.

Mnohem chápavěji vnímá rozhořčení lékařů a sester další z občasných pacientů KNTB Roman Holík. „Za to, co doktoři a další personál dělají, by si určitě zasloužili více. Vláda s nimi jedná jako s loutkami. Peníze se kradou všude možně a tady citelně chybí,“ zlobí se Holík.

Na jednu stranu se podle něj může zdát, že mají doktoři spousty peněz, na stranu druhou ale podle Holíka dělají také spousty náročných přesčasů.

Ať už je přesnější názor kohokoli, jisté je, že se současná situace personálu nemocnic nelíbí. Pokud půjde do tuhého, příští rok bychom se podle odborářů mohli dočkat i silnějších protestů.