„Paní Jana je nevidomá, 88letá seniorka, žijící sama ve velkém domě v Huštěnovicích. Z příbuzných má pouze sestru. Ta však nebydlí nablízku. Před koronavirovou pandemií navštěvovala rodina klientku pravidelně každých 14 dnů. Bylo však patrné, že paní potřebuje víc pozornosti a také zajistit nákupy. Z toho důvodu oslovila její neteř Maltézskou pomoc v Uherském Hradišti, zda by nebylo možné najít dobrovolníka, který by mohl tetu navštěvovat, trávit s ní čas a jednou za dva týdny nakoupit potraviny,“ prozradila koordinátorka dobrovolníků Maltézské pomoci Štěpánka Malinová.

Díky inzerátu v místním obchodě se podle jejích slov podařilo najít obyvatelku Huštěnovic, paní Petru, která nyní už více než rok za seniorkou dochází.

„Dobrovolnice je pracující maminka dvou školaček. Společně s klientkou tráví čas povídáním o tom, co je jim oběma blízké a to je dění v obci. V roce 2020 byla dokonce vydána Kronika historie Huštěnovic od roku 1220, ze které paní Petra klientce pravidelně předčítá,“ doplnila Štěpánka Malinová. Tuto činnost si seniorka dle svých slov velmi užívá, neboť je to pro ni ideální možnost, jak si zavzpomínat. Dobrovolnice tvrdí, že má seniorka fenomenální paměť, a díky tomu se dozví spoustu zajímavých skutečností z historie obce. Společně strávený čas je tak oboustranně přínosný.

„Rádi bychom podobně přínosné vztahy rozvíjeli i v našem dalším dobrovolnickém programu s názvem Pomoc pečujícím při hlídání nemocných a postižených,“ přiznává Štěpánka Malinová. Cílem tohoto programu je podle ní odlehčení pečujícím osobám, které se v domácím prostředí starají o své dlouhodobě nemocné blízké. Dobrovolník má zastoupit pečovatele na dohodnutou dobu a ten se může vzdálit a vyřídit díky tomu své nezbytnosti.

„Vyzýváme proto všechny případné zájemce o tuto službu z řad pečujících, ale také z řad osob ochotných poskytnout svůj čas, znalosti a dovednosti ve prospěch druhých, aby se na nás obrátili,“ naznačila koordinátorka dobrovolníků Maltézské pomoci.

Maltézská pomoc rozvíjí své dobrovolnické aktivity v Uherském Hradišti a okolí dlouhodobě už od roku 2005. Pomoc je směřována jak k seniorům, osobám se zdravotním postižením, tak k rodinám s dětmi. Aktuálně má v programech zapojených více než 30 dobrovolníků.