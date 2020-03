V této skupině, kterou vytvořila Květa Zpěváková z Uherského Hradiště, jsou už téměř čtyři stovky žen. Rozhodly se, že pokud nedokáže roušky zajistit vláda, tak si holt musí pomoci sami.

„Nemám čas vymýšlet dlouhé věty. Pojďme společně proti koronaviru. To zvládneme,“ píše Květa Zpěváková na profilu skupiny.

Jednou z iniciátorek a organizátorek celé akce je také Hana Frantová z Ostrožské Lhoty.

„Všichni jsme spojení pomocí sociálních sítí. Skupina vznikla v neděli večer, holky jsou z různých částí okresu. Já nešiju. Sháním materiál od lidí, organizuju, telefonuju, dovážím, odvážím. Každá švandlena šije doma, pak holky objíždím a kompletuju hotové roušky do kupy,“ vysvětluje Hana Frantová.

Do první linie

Ženy ze skupiny Dobrovolně proti koronaviru chtějí v první řadě vybavit lidi, kteří jsou v první linii. To znamená, že jejich první várka směřovala do nemocnice v Uherském Hradišti a pokladním do obchodů.

„Dál se nám ozval starosta Hradiště, pan Blaha, který shání roušky také pro domovy důchodců. Volali z ČSAD, také šijeme pro svoje rodiny a roušky dáváme těm, kteří nám přispěli materiálem,“ říká jedna z hlavních organizátorek celé akce a přidává další podrobnosti.

„Začali jsme v neděli večer, nejprve jsme museli látky vyprat a vyvařit. To nás trošku brzdí, trvá to docela dlouho. Dnes ráno začaly holky stříhat a šít. Zatím jsme v naší lhotské skupině ušili něco kolem dvou stovek roušek. Všechno ladíme a také se radíme po internetu,“ prozrazuje Hana Frantová. Ještě dodejme, že v Ostrožské Lhotě šije roušky zatím pět švadlen. Šárka Cíchová a její maminka, Božka Hyráková, Pavlína Nejezchlebová, Teraza Píšťková.