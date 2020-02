Zatímco v loňském roce si mohli malí i dospělí čtenáři vybrat z osmi a půl tisíce lidmi darovaných a pečlivě roztříděných knih, letos jich bude na burze podle Ivety Rosůlkové, vedoucí ČSKC Buchlovice, na deset tisíc.

„Lidé si mohou za symbolickou cenu nakoupit naučnou literaturu, beletrii, slovníky, dětské knihy, literaturu faktu, časopisy, CD i DVD, a to ve čtvrtek od 13 do 20 hodin, v pátek od 8 do 20 hodin a v sobotu od 9 do 11 hodin,“ uvedla Iveta Rosůlková.

Startovací cena darovaných knih bude 10 korun, vysoce hodnotné svazky budou na burze nabídnuty za vyšší ceny.

„Výtěžek z prodaných knih bude předán rodičům tříletého Dominička z Polešovic, který má dětskou mozkovou obrnu, epilepsii, zavedený peg na krmení (nemá sací ani polykací reflex), nemluví, nepláče, má mentální retardaci a opožděný psychomotorický vývoj,“ informovala Iveta Rosůlková.