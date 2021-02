Doba covidová Hradčovjany vyškolila

autor externí autor externí





Dokončit hřiště, vybudovat retenčních nádrže na zadržování dešťové vody i nový vodovod s vodojemem a postavit novou cyklostezku do Drslavic, to všechno by podle starosty Hradčovic Antonína Ondrůška chtělo v tomto roce realizovat vedení této obce v Poolšaví.

Hradčovice v zimě pod sněhovou peřinou. | Foto: Silvie Vykopalová

„Pokud se nám podaří dostat dotaci na nové kabiny pro fotbalisty, tak ty bychom v tomto roce chtěli obnovit i je. Také chystáme zřídit novou kanalizaci a přípojku vody v místní části Lhotka. Nad knihovnou bychom chtěli postavit nové byty pro začínající mladé rodiny, aby nám lidé z Hradčovic neutíkali,“ prozradil Deníku Antonín Ondrůšek. Ten je v současnosti s fungováním vesnice spokojený. „Kromě tedy toho, že nás svazují bezpečnostní protikoronavirová opatření a nemůžeme mít kulturní akce a zápasy,“ tvrdí starosta. Taková situace je podle něj potíž, protože by už lidé někam rádi vyrazili. Jak se žije v Hradčovicích? Pojďte na návštěvu Přečíst článek › „Co se týče finanční stránky obce, tak s tím problém také nemáme. Myslím si, že se to v médiích nafukuje. Lidé jsou zbytečně strašeni. Na ty poměry, jaké teď panují, se máme opravdu dobře. Také si myslím, že díky uzavření prací a škol rodiče zjistili, jaké mají doma děti,“ přiznává první muž Hradčovic. Doba covidová podle starostových slov vyškolila Hradčovjany například v rozvozu obědů. Starosta je pyšný na zaměstnance „Hlavně seniorům, jsme nakoupili jednorázové obědníky. Máme i službu rozvoz obědům dětem, které navštěvují naši školu za stejných podmínek, jako kdyby chodily do školy. Zároveň za zvýhodněnou cenu nabízíme obědy i dětem, které bydlí v Hradčovicích, ale třeba navštěvují školu v Uherském Brodě. Jsem opravdu pyšný na naše zaměstnance,“ upřesnil Antonín Ondrůšek podrobnosti. Obědy rozváží obecní zaměstnankyně a kuchařky, které by sice mohly být doma s plnou mzdou, ale ony se rozhodly vařit i v této situaci. A ještě k tomu podle starosty mají více práce, protože musí navíc dezinfikovat jídlonosiče. K čemu ještě v Hradčovicích covid „přispěl“, to je začátek rekonstrukce školy. „Vyměnili jsme podlahy a tabule. Ve školce jsme udělali kuchyň a zvětšili třídy. Tento rok bychom chtěli zbudovat nové sociálky ve školce,“ vypočetl Antonín Ondrůšek. Opravuje se také školní hřiště, kde jsou práce už téměř hotové. Pokračovat mají v plánu až přestane mrznout a zmizí sníh. Naším cílem je sjednotit obec, tvrdí v rozhovoru starosta Hradčovic Přečíst článek › SILVIE VYKOPALOVÁ

