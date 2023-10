Sjednotit a zefektivnit řízení rozvoje Baťova kanálu a posílit v něm roli krajů. Smlouvy, na jejichž základě Zlínský kraj a Jihomoravský kraj převezmou od 1. ledna 2024 od Agentury pro rozvoj turistiky práva a povinnosti zakladatele v obecně prospěšné společnosti Baťův kanál, podepsali hejtmani Radim Holiš a Jan Grolich. Stalo se tak v pondělí 16. října na radnici v Uherském Hradišti.

Do společnosti Baťův kanál vstupují Zlínský a Jihomoravský kraj. Hejtmani Jan Grolich a Radim Holiš podepsali smlouvy v obřadní síni uherskohradišťské radnice. | Foto: Zlínský kraj

„Umožní nám to přímo se podílet na rozhodnutích o všech důležitých krocích při dalším rozvoji Baťova kanálu. Ve spolupráci s Povodím Moravy, Ředitelstvím vodních cest České republiky a dalšími subjekty pak v rámci stálého výboru budeme řešit infrastrukturu i provoz samotné vodní cesty. Baťův kanál, o.p.s. tak bude platformou pro širokou spolupráci všech partnerů,“ uvedl hejtman Zlínského kraje Radim Holiš.

Na rozvojových aktivitách na obou stranách Baťova kanálu, zlínské i jihomoravské, se v současnosti podílejí rovněž dobrovolné svazky obcí.

„Významné slovo v rozvoji této vodní cesty budou mít obce i nadále. Zapojeni budou také podnikatelé,“ doplnil Radim Holiš.

Baťův kanál patří k nejvýznamnějším turistickým atraktivitám Zlínského kraje. Vloni přilákal 85 000 návštěvníků. V posledních letech vzniklo přímo ve Zlínském kraji několik nových přístavů a přístavišť.

„Podél zlínské části kanálu vede dálková cyklostezka, funguje zde řada gastronomických zařízení. Významné investice jsou plánovány i do budoucna, například prodloužení splavnosti kanálu na 72 kilometrů, na severu až do Kroměříže a na jihu do Hodonína,“ informoval náměstek hejtmana Zlínského kraje Lubomír Traub, zodpovědný za cestovní ruch.

Všechny tyto investice v řádu dvou miliard korun plánuje stát, kraj bude koordinátorem.

