Do školky od dvou let? Uherský Brod zjišťuje zájem rodičů

Barbora Turek Lahová

Do zjišťování zájmu rodičů o umístění do školky či dětské skupiny se pouštějí na radnici v Uherském Brodě. Zřizovatel školek informoval na svém webu rodiče, že mohou podávat přihlášky i pro děti, které ve školním roce 2024/2025 dosáhnou dvou let.

Ilustrační foto: školka | Foto: DENÍK/Lubomír Stehlík