Do projektu Naučíme vás to opravit, jehož hlavním cílem je zvyšovat počet opravářů elektrospotřebičů v Česku, se přihlásila i střední škola z Kroměříže - Střední škola Centrum odborné přípravy technické.

Do projektu na podporu servisních techniků přibyla škola z Kroměříže. | Foto: Jana Hedencová

„Vznik projektu je ve shodě s dlouhodobými cíli EU a jejím směřování k cirkulární ekonomice, tedy zejména k výrazně delší životnosti, snadné opravitelnosti a recyklovatelnosti výrobků. Těší nás, že se projekt rozrostl o Střední školu – Centrum odborné přípravy technické z Kroměříže. Do prvního ročníku učebního oboru zde bylo přijato celkem 31 žáků a do maturitního oboru 30 žáků,“ uvedl Radek Hacaperka s tím, že celkem se do projektu zapojilo už sedm školských zařízení a počet studentů vzrostl oproti loňskému roku o 13 procent.

Sbírka pod vánočním stromem v Kroměříži opět pomůže dětem

Každá ze škol se specializuje na svůj vlastní obor, ve kterém studenti získají znalosti o tom, jak elektrozařízení fungují, jak je rozebrat, identifikovat závadu, opravit a zase složit zpět.

„Projekt je reakcí na dlouhodobý nedostatek opravářů elektrospotřebičů a má za cíl zvýšit zájem ze strany žáků i rodičů. Chceme vychovat novou generaci manuálně zručných a teoreticky vzdělaných techniků, kteří si poradí i se spotřebiči, které v sobě mají umělou inteligenci,“ uzavřel Hacaperka.