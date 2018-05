Do práce i do školy se bude v kraji cestovat lépe

Méně nervů kvůli přesedání a více pohodlí. Cestující vlakem či autobusem si polepší. Kraj totiž hodlá investovat do posílení veřejné dopravy. Díky tomu lidé získají lepší spojení s městy v kraji. To má motivovat k většímu využití hromadné dopravy. Jedním z těch, kteří cestují do zaměstnání pravidelně převážně vlakem ze Starého Města do Otrokovic a zpátky je Antonín Oliva.

„Přínosně to hodnotím zejména z hlediska životního prostředí. Zlínský kraj je moc pěkné místo k životu, proto bychom o ně měli pečovat, starat se a zlepšovat jej,“ naznačil Antonín Oliva. Zároveň také doporučil, inspirovat se v sousedních krajích a po jejich příkladu zavádět v našem regionu integrovanou veřejnou dopravu mezi městy, včetně rozšiřování služeb v ní, jako je například zřizování wifi připojení v autobusech a vlakových soupravách. A nejen zaměstnancům do práce, ale i studentům do škol by se mělo cestovat lépe. „Od roku 2019 se bude kraj snažit o zkvalitnění nabídky a posilování přepravních špiček ve směrech silné dojížďky: například Kroměříž–Zlín, Zlín-Přerov, Zlín–Uherské Hradiště-Veselí nad Moravou, Valašské Meziříčí–Vsetín a podobně,“ informovala mluvčí Zlínského kraje Adéla Kousalová. ČTĚTE TAKÉ: Získat více pitné vody v Bílých Karpatech mají napomoci nové vrty Zlepšení dopravy má být pro cestující opravdu přitažlivé. Díky změnám mají být vozy klimatizované či nízkopodlažní. „Chceme, aby byl systém veřejné dopravy natolik atraktivní, že ho využijí i ti cestující, kteří jsou svobodní ve volbě dopravního prostředku. To znamená řidiči aut, a nikoli pouze ti, kteří nemají jinou možnost, například školáci. Největší potenciál pro veřejnou dopravu leží v oblasti pravidelné dojížďky obyvatel. Musíme také reagovat na vládou schválené rozšíření slev pro studenty a důchodce, což vyvolá nárůst cestujících. Odhady hovoří až o 30 procent,“ vysvětlil náměstek hejtmana Zlínského kraje Pavel Botek, zodpovědný za oblast dopravy. Ředitel ČSAD Uherské Hradiště Radislav Kusák je ve svém hodnocení opatrný. „Určitě to znamená, že vyšší nabídka ze strany kraje bude znamenat větší pohodlí na straně pasažérů. Osobně bych však zvažoval nabídku tak, aby byla v rovnováze se skutečnou potřebou,“ naznačil svůj úhel pohledu Radislav Kusák. ČTĚTE TAKÉ: O dopravě v centru Hradiště má být do února jasno

