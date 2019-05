Soustrast na dálku i bezprostředně vyjadřují rodině lidé místní i na sociálních sítích.

„Zasáhlo nás to všechny a do poslední chvíle jsme věřili. Upřímnou soustrast,“ píše Hynek Michálek.

Podobně to vnímá i autorka facebookového příspěvku podepsaná jako Martina Kniš.

„Tak malinké děti by neměly odcházet… Upřímnou soustrast,“ uvádí.

Podobně smutní pisatel označený jako Rodina Hoškovi.

„Andílek malinký, je mi do pláče. Upřímnou soustrast celé rodině, je to obrovská tragédie,“ vzkazuje.

K tragédii se vyjádřila také starostka Podolí Jana Rýpalová.

„Moc děkujeme všem dobrovolníkům, hasičům a policii za pomoc při hledání. Velký dík za vaši nesmírnou solidaritu.

Zároveň prosíme o úctu k rodině a pozůstalým, kterým tímto vyjadřujeme hlubokou soustrast,“ vzkazuje Jana Rýpalová prostřednictví Deníku i sociálních sítí.

Pátrání po pohřešovaném Ivánkovi v úterý večer a v noci na středu v souvislosti s příchodem nebývalého počtu dobrovolníků do Podolí se však kromě vlny pozitivních reakcí stalo také předmětem kritiky na sociálních sítích.

Tu však ostře odmítli policisté, hasiči i Czech SAR Team, který je nezávislým spolkem typu SAR (Search and Rescue, tzn. pátrání a záchrana), jehož hlavní činností je pátrání po pohřešovaných a ztracených osobách po celé České republice.

„Policie ČR pro pátrací akci udělala maximum. Byly nasazeny všechny síly a prostředky, které byly dostatečné. Dobrovolníci přicházeli v době, kdy vytypované lokality byly policisty a hasiči již propátrány. Navíc jim v nočních hodinách a také kvůli nepříznivým klimatickým podmínkám hrozilo zranění nebo ztracení. Proto jsou do akce nasazeni vyškolení policisté, kteří mají zkušenosti z pátracími akcemi,“ ohradila se mluvčí policistů v Uherském Hradišti Milena Šabatová s tím, že všem, kteří se na pátrací akci podíleli, policisté děkují.

Podobná byla reakce ze strany krajských hasičů.

„Hasiči HZS Zlínského kraje byli požádáni Policií ČR o součinnost při pátrání. Několik desítek hasičů tak na místě pátralo po nezletilém chlapci, a to včetně pátrání na vodě s využitím člunů. Za hasiče mohu vzkázat jen velké díky všem, kteří se na hledání chlapce podíleli,“ informovala mluvčí krajských hasičů ve Zlíně Lucie Javoříková.

Kritiku odmítla také Jana Rýpalová.

„Velící důstojník akce, Bronislav Šabršula, byl při pátrání rozhodně mužem na svém místě a dobře věděl, co dělá. Vždy mi dokázal na moje dotazy jasně a srozumitelně odpovědět, z čehož vyplynulo, že má vše pod kontrolou. Jsem přesvědčená o tom, že postup policistů byl správný,“ řekla Deníku Jana Rýpalová.

Práce složek Integrovaného záchranného systému (IZS) se zastal rovněž Czech SAR Team.

„Mnoho lidí kritizovalo policii za to, že odeslala dobrovolníky v noci domů. Zde je však potřeba napsat následující, na místě pršelo a byly zhoršené podmínky i viditelnost, tudíž hrozilo zranění dobrovolníků anebo také jejich ztracení. Mohlo by tedy dojít k situaci, kdy by složky IZS byly zaměstnány nejen pátráním po chlapci, ale také pátráním po dobrovolnících! Dále je důležité vědět, že pokud se najednou sjede na místo 500 dobrovolníků, je těžké pro složky IZS koordinovat pátrací akci. Mnoho dobrovolníků pátrá na vlastní pěst a nekoordinovaně! Policie, HZS a jednotky sboru dobrovolných hasičů na místě nasadily veškeré možné prostředky pro nalezení chlapce a věřte, že i oni jsou rodiče od dětí a dělají vše pro to, aby chlapce nalezli…“ uvedli členové Czech SAR Teamu.