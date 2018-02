Do patnácti let zdarma. Staré Město odsouhlasilo řád nových sportovišť

Už je definitivně jasno. Nová sportoviště ve Starém Městě mají odsouhlasen provozní řád. Právě o jeho podobě se v posledních měsících čile spekulovalo v souvislosti s areálem pohybových aktivit na Salašské, kde vedení města uvažovalo i o jeho uzavření veřejnosti.

Nově přijatá pravidla nakonec dávají možnost využít opravené sportoviště všem. Pouze do patnácti let však bude vstup zdarma.

„Dal bych to do osmnácti zdarma, dokud jsou mladí na střední škole a nemají k penězům moc přístup. Taky si myslím, že by se nemělo zapomínat na individuální sportovce, kteří si jdou sami nebo ve skupince do tří lidí na chvíli zahrát. Ti by to měli mít zdarma všichni,“ konstatoval Staroměšťan Pavel Vlček.

Odstavec o individuálním sportování tak už nyní vyvolává kritické ohlasy. Z něj samotného totiž není patrné, zdali i v takovém případě bude vstup pro starší obyvatele zpoplatněn.

„Vstup za účelem individuální sportování je povolen pouze v uvedenou provozní dobu. Sportoviště je přednostně určeno pro děti a mládež do 15 let,“ píše se v provozním řádu.

Konkrétnější nebyl ani starosta Starého Města Josef Bazala. „Neumím na to přesně odpovědět. Takoví sportovci mohou stále navštěvovat hřiště, které máme úplně zadarmo. Ale spíš bych to nechal na jejich domluvě se správcem,“ sdělil Josef Bazala.

V tom však může být úskalí, na které upozornil další ze Staroměšťanů Tomáš Müller. „Individuální sportování by mělo být zadarmo. Pokud bude správce chápavý, myslím, že se problémy neobjeví. Pokud ale bude i po jednom nebo dvou lidech chtít zaplatit za pronájem hřiště a bude tvrdohlavě trvat na svém, měl by se provozní řád změnit,“ poodhalil své obavy.

V porovnání s Uherským Hradištěm jde přitom o jednu z méně přístupných variant provozních řádů sportovišť. Nejvíce se mu blíží pravidla stanovená pro hřiště v centru Hradiště u sportovní haly.

„Tam musejí zájemci od patnácti let vždy zaplatit, pokud přijdou ve větší skupince a zaberou celé hřiště. Individuální sportovci však mají volné placy zadarmo. Trochu jiné je to nicméně se sportovištěm mimo centrum. Tam se platí pouze za rezervaci, jinak je zdarma otevřeno celý den,“ informoval správce hradišťských sportovišť Drahoš Habarta.

Stejná pravidla chce vedení Starého Města používat i pro další nově opravená hřiště, jakým bude například to na ulici Michalská. Podle Josefa Bazaly však mohou doznat ještě určitých změn. „Samozřejmě budeme reagovat na ohlasy, které budeme ze sportoviště mít k dispozici. Nechci rozhodně tvrdit, že se jedná o definitivní verzi, o níž nepřipouštíme žádnou diskuzi,“ dodal.