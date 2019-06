Na více než 800 tisíc korun přijde komplexní obnova dětského hřiště v uherskohradišťské části Vésky, kde město nechá umístit nové herní prvky. Modernizaci radnice uskuteční v červenci.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jiří Kopáč

„Pro ty úplně nejmenší děti jsou určeny pískoviště s plachtou, vahadlová houpačka a pérovací houpadlo. Pro děti od 3 do 6 let je určena herní sestava s klouzačkami a lanovými prvky a děti od 6 do 12 let zde budou mít navrženou dvojhrazdu a multifunkční šplhací sestavu,“ vypočítal místostarosta města Čestmír Bouda.