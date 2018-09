VIDEO: Do Hradiště na slavnosti přijela i dvaašedesátiletá Rosnička

Až z Napajedel přicestoval v sobotu ráno na vlakové nádraží do Uherského Hradiště šestiletý Matyáš Hrabalík, aby mohl spatřit příjezd historického vlaku s parní lokomotivou Rosnička.

Do Hradiště na Slovácké slavnosti vína a otevřených památek přijela i dvaašedesátiletá parní lokomotiva Rosnička.Foto: Deník / Pavel Bohun

„Řekla jsem mu, že do Uherského Hradiště přijede vlak s parní lokomotivou a on mi odvětil, že nic takového neexistuje, tak jsme tady, aby se na vlastní oči přesvědčil, že existuje,“ říká s úsměvem Matyášova babička Hana Řehořová.

Nakonec se Matyáš dočkal a nevěřícně na peróně zíral na funící Rosničku, blížící se do stanice se soupravou historických vagonů až z Olomouce.

V Uherském Hradišti čekaly mimořádný vlak stovky zvědavců, milovníků historických strojů i cestujících, kteří s ním po čtvrthodinové zastávce odjeli na výlet do Uherského Brodu, a někteří se s ním vraceli po více než hodině do Hradiště.

Soupravu na výletní okruh do Komenského města a zpět do metropole Slovácka měly v plánu České dráhy poslat v sobotu 8. září ještě dvakrát, než jej Rosnička odveze před 17. hodinou zpět do domovského depa v Olomouci.

Parní lokomotivu Rosnička 3378 vyrobili v roce 1956 v národním podniku V. I. Lenina v Plzni (Škodovy závody).