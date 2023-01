Jana Zwyrtek Hamplová (NEZ), senátorka za obvod Kroměříž:

Výsledek jsem předpokládala, šlo jen o to, kolik kdo bude mít procent. Média preferovala tři kandidáty, takže z ostatních nemohl nikdo tzv. zazářit, a přiznejme, že vyloučeno to nebylo, byla tam silná jména. Ta koalice si myslela, že když mezi nimi bude mít dvě jména, má to takzvaně doma. Ale poté, co začala paní Nerudová vystupovat, bylo jasné, že to bylo velké šlápnutí vedle. Tedy z médii preferované trojice se stala dvojice, a ta taky skutečně postupuje. A poté, co Andreje Babiše osvobodil soud, který proti němu byl celou dobu používán, bylo vymalováno. Tedy koalici se vrátila jako bumerang taktika početního přetlaku "svých" a metoda antibabiš - ta pomohla nejvíce jemu, ale to už se mohli soupeři dávno naučit. Zvláště když Andrej Babiš byl už rok v terénu mezi lidmi se zcela profesionální kampaní. Tento výsledek nemohl čekat jen nezkušený člověk stojící zcela mimo politiku.

Koho podpořím ve druhém kole? Počkám si, s čím oba kandidáti přijdou. Osobně bych třeba očekávala, že Andrej Babiš se omluví lidem za dobu covidovou, označí odborníky, na jejichž rady dal, a kteří mu evidentně říkali lži, a to proto, aby za tak závažné kroky mohla být vyvozena odpovědnost. Musí o tom vědět nejvíc, a když vidí, co vychází najevo, jeho osobní pomoc vyvození oné odpovědnosti by byla zcela na místě, a jistě by tím oslovil dva roky diskriminované občany. Měl by s tím prostě zúčtovat… Také bych očekávala pár vět o jeho vztahu k samosprávě, která je pilířem státu, a zachraňuje vždy to, co se nahoře nepovede. Tedy vyjádřit jí podporu. Jako člověk, který čelil dotačním kontrolám, což se děje i obcím a městům, je naopak může víc chápat. A tak dále. Takže si počkám. Všichni ví, že mým kandidátem není rozhodně Petr Pavel, protože by byl prodloužená ruka Bruselu a této vlády, to by musel hodně překvapit, ale abych uvažovala o volbě Andreje Babiše, protože jsem stála mimo jiné dva roky tvrdě proti jeho ministrům zdravotnictví, musela bych bych si to pro sebe velmi pádně a konkrétně zdůvodnit. Své rozhodnutí v každém případě tentokrát včas zveřejním.

Jana Zwyrtek HamplováZdroj: se svolením Jany Zwyrtek Hamplové