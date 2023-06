Jednu z posledních sérií prohlídek někdejší nechvalně proslulé věznice v Uherském Hradišti využijí v posledním červnovém týdnu žáci základních a středních škol Uherskohradišťska. Symbolický bude jejich vstup do chátrajícího kriminálu v úterý 27. června, kdy je den připomínky obětí komunismu.

Bohoslužby v hradišťské věznici se účastnili čtyři duchovní, ministr a další stovka lidí. | Foto: Deník/Pavel Bohun

Poslední prohlídky jsou naplánovány na čtvrtek 29. června.

„Cílem je seznámit mladou generaci s historií objektu a především s jeho budoucím využitím,“ sdělil Deníku Štěpán Daněk z Moravského zemského muzea, jež za přispění Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových akci pořádá.

Na místě někdejší věznice v centru Uherského Hradiště má vzniknout do konce tohoto desetiletí Muzeum totality, jež má připomínat nechvalně proslulou minulost tohoto kriminálu a současně část areálu bude sloužit okresnímu soudu, okresnímu státnímu zastupitelství a Probační a mediační službě.

Justiční palác s věznicí v Uherském Hradišti vybudovali v letech 1891 až 1897. První političtí vězni pobývali v tamních celách už v počátcích československé republiky, poté její cely poznala řada protinacistických odbojářů. Její historie pokračovala po 2. světové válce, kdy se stala místem retribučních lidových soudů a následných poprav. Procesy po roce 1948 se zase dotkly desítek lidí z řad politické opozice, včetně mnoha nevinných.



Věznice přestala fungovat v roce 1960, kdy se přiléhající krajský soud přesunul z Uherského Hradiště do Brna a okresní soud do budovy okresního národního výboru. Část justičního areálu poté sloužila správě SNB. Od 90. let 20. století se na její opravu hledají prostředky. Budovy se pokusila od ministerstva spravedlnosti získat zpět hradišťská radnice, ale neúspěšně.



Věznici donedávna spravoval Okresní soud Uherské Hradiště, který jeho část doposud využívá k uskladnění spisů. Na základě Memoranda podepsaného sedmi stranami však přešlo hospodaření s věznicí pod stát, který v únoru roku 2020 začal s přípravnými pracemi na proměnu areálu.