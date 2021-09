„Dny evropského dědictví jsou oslavou odkazu našich předků. Myslím si, že je významná věc, uvědomit si, co nám tady předchozí generace zanechaly, vážit si toho a pečovat o to,“ řekl starosta města Stanislav Blaha.

Název Dny evropského dědictví zní podle Lubomíra Zaorálka poměrně honosně.

„Smyslem ale je, aby se to evropské dědictví zpřístupnilo co možná největšímu množství lidí. Pro leckterou rodinu návštěva muzea, galerie, zámku, znamená docela citelný zásah do rodinného rozpočtu. Dny evropského dědictví jsou časem otevřených bran, okamžikem, kdy se pozvou všichni,“ dodal ministr kultury.

Vrcholem zahájení bylo předávání titulů Nositel tradice lidových řemesel. Z rukou Lubomíra Zaorálka jej převzali Jiří Danzinger, výrobce modrotisku z Olešnice, výšivkářka Ludmila Farkašová z Hroznové Lhoty, Filip Trunečka z Boršova za zpracování vápenných omítek a bednář Miroslav Vrtěna ze Štěpánova nad Svratkou.

Do reprezentativního seznamu nemateriálního kulturního dědictví UNESCO byl nominován specifický druh sklářského řemesla spojeného s vánočními tradicemi, nositelem čehož je rodinná dílma Rautis v Poniklé a venkovští foukači perlí a navlékači, kteří s dílnou spolupracují.