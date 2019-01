Velehrad – Výrazných změn v dopravě oproti loňsku se dočkají poutníci, kteří pojedou první červencový víkend vlastním vozem na Dny lidí dobré vůle na Velehrad.

Přímo do obce oslav se dostanou autem pouze ti, kteří mají trvalé bydliště v Modré, na Salaši nebo na Velehradě. Kromě nich řidiči na povolenku, jejichž počet však bude letos omezený.

„Chceme znovu obnovit původní význam obchvatu Starého Města, který má být záchytným parkovištěm, aby nedocházelo k zácpám a strašnému chaosu na Velehradě. Osobní auta jsou vždy největším problémem. Na obchvatu bude pořadatelská služba, která řidiče navede, kde bezplatně zaparkovat. Na Velehrad se lidé mohou přesunout kyvadlovou dopravou,“ sdělil velehradský starosta Stanislav Gregůrek.

Autobusová kyvadlová doprava bude v neděli zajištěna obousměrně z Uherského Hradiště, ze Starého Města a ze Zlechova přes Tupesy v době od 17 do 23 hodin s posledním odjezdem z Velehradu ve 22.45 hodin. Na pondělní bohoslužbu ji bude možné využít také, a to od 6 do 20 hodin. Z Velehradu se speciální linkou budou moci návštěvníci dostat naposledy v 19.45 hodin.

„Autobusy budou odjíždět z autobusového nádraží v Uherském Hradišti, z vlakového nádraží ve Starém Městě, ze záchytného parkoviště na obchvatu pod nadjezdem a ze Zlechova od křižovatky u kostela,“ přiblížil starosta.

Osobní auta budou moci vjet na Velehrad pouze ze směru od Starého Města. Dopravní policie pustí pouze ty motoristy, kteří se prokážou kvůli trvalému pobytu občanským průkazem nebo žlutou, zelenou či bílou povolenkou.

„Žlutou mají policisté a fara, zelenou prodejci a bílou návštěvníci. Tentokrát má každá rodina z Velehradu nárok na jednu povolenku pro své známé zdarma, za každou ostatní zaplatí třicet korun. Pokaždé platí, že musí zajistit návštěvníkům akce i parkování na svých soukromých prostorách,“ zdůraznil Gregůrek.

Poznamenal, že místní obyvatelé, kteří žádali původně povolenek o vjezd více, už nyní jejich počet zredukovali.

Jelikož vychází letos 4. červenec na neděli, organizátoři očekávají větší počet návštěvníků než obvykle. „Chceme, aby byl Velehrad pro tyto oslavy krásným a důstojným místem,“ uzavřel starosta.